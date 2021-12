Xavier répond à votre question météo: "Va-t-il pleuvoir ce jeudi sur Ciney?"

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Sophie, qui doit encore ramasser ses feuilles dans son jardin: "Salut Xavier, va-t-il pleuvoir ce jeudi sur Ciney?" Xavier répond et donne ses prévisions.

Bonjour Sophie. Les jours se suivent et se ressemblent, la grisaille nous accompagne depuis ce lundi et malheureusement, ce n’est pas encore fini. Il va falloir se munir de patience puisque le soleil ne sera pas de retour avant le début de la semaine prochaine sauf sur la province du Luxembourg qui profitera d’un samedi sous de belles éclaircies.

Pour répondre à la question de Sophie, ce jeudi, les nuages seront encore nombreux. Le brouillard restera bien présent sur l’Ardenne. À Ciney, le temps restera sec le plus souvent. Maintenant, ce n’est pas impossible d’avoir quelques gouttes, mais ça restera localisé. On espère tout de même de timides éclaircies qui pourront se dessiner principalement sur le centre du pays et le long de la France. Ailleurs, la couverture nuageuse sera bien dense. Le vent va s’orienter au secteur nord-ouest, mais ce n’est pas pour autant que les températures vont baisser. Au contraire, ça restera plutôt stable. Nous aurons par exemple 6°C à Nassogne et à Spa (la température la plus basse), 7°C à Arlon et Beauraing, 8°C à Ciney, 9°c entre Liège et Charleroi, 10°C à Bruxelles et jusqu’à 11°C au littoral.

Vendredi, c’est une fin de semaine sous les nuages qui nous attend. Le brouillard influencera notre temps notamment en matinée. Il s’étendra sur la province Namur, Liège et Luxembourg. Cette fois, très peu de chance de voir le soleil l’après-midi. Il fera entre 6°C sur les hauteurs et 9°C au nord du pays.

Samedi, la bonne nouvelle, c’est que le soleil pourra s’imposer principalement sur le sud du territoire avec de beaux coins de ciel bleu. Ailleurs, les éclaircies seront plus timides avec toujours un temps sec et de saison.