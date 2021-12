Un appel à la manifestation contre le CST et l'obligation vaccinale dans un esprit pacifique

Une troisième manifestation contre le Covid Safe Ticket et l’obligation vaccinale se tiendra à Bruxelles, dimanche.

Après les mobilisations du 21 novembre et du 5 décembre, une troisième manifestation se tiendra dans la capitale ce 19 décembre. Le cortège démarrera à 13 h à la gare du Nord, pour achever son parcours dans le parc du Cinquantenaire, a indiqué ce mardi Sarkis Simonjan, organisateur, s’exprimant au nom du collectif Belgium United For Freedom. Une demande d’autorisation a été introduite auprès des autorités et le dialogue est "constructif", indique-t-il.

La contestation portera essentiellement sur deux sujets: le Covid Safe Ticket et l’obligation vaccinale. "Le problème n’est pas la vaccination, mais l’obligation", précise d’ailleurs l’organisateur. Il appelle les autorités politiques à "respecter la Constitution, les droits et les libertés", mais aussi entendre la contestation et accepter d’enclencher un débat citoyen autour des mesures.

Quelques tensions étaient survenues lors des précédents rassemblements, dans lesquels s’affichaient aussi des individus et groupuscules radicaux et/ou d’extrême droite.

Sarkis Simonjan a tenu à insister sur le caractère "exclusivement citoyen, pacifique et neutre de la manifestation", en demandant à ce "qu’aucun signe politique, idéologique ou religieux" soit affiché. Des équipes de stewards encadreront le rassemblement, constituées d’un "agent de sécurité comme team leader, accompagné de citoyens qui ont de l’expérience" en la matière.