Grenson, Gotlib, les contes coquins de Jean-François et Maryse Charles, etc.: nos 8 idées cadeaux BD pour Noël

En quête d’une ultime bonne idée à glisser dans le coffre à cadeaux? On vous dit quoi acheter, et à qui l’offrir. Du sur mesure.

1 Intégrale «La douceur de l’enfer»

La période des fêtes, c’est aussi celle des intégrales. Pointons cette réédition d’un classique signé Olivier Grenson en 2011, dans lequel un jeune homme découvre que son grand-père, un militaire américain que l’on pensait mort lors de la guerre de Corée, vit toujours… côté Nord.

Le Lombard -

Un très joli récit initiatique aux accents oniriques, venu aussi parler des déchirures d’un pays divisé.

L’instant profilage – Une vraie belle histoire à réserver au plus bédéphile de votre tablée de Noël (mais pas plus de six, hein – hum).

Grenson, Le Lombard, 192 p., 24.90€.

2 Le meilleur bestauf de la Rubrique-à-brac

La RAB – comme "Rubrique-à-brac" mais aussi "Rien à branler", nous rappelle élégamment son créateur, dans un court préambule -, c’est une indémodable compilation de gags faussement vulgarisateurs, parus en leur temps dans feu le magazine Pilote, et dans lesquels Marcel Gotlib (c’est lui, le créateur) laisse libre cours à son génie humoristique.

Dargaud -

Des calembours, des personnages emblématiques (la coccinelle, Newton, etc.) mais assez peu de contextualisation de la part d’un éditeur un rien fainéant, sur le coup.

L’instant profilage – Une idée sympa pour le papy qui trouve qu’aujourd’hui, "on ne peut plus rien dire" (mais qui pourra le lire).

Gotlib, Dargaud, 256 p., 29.99€.

3 Cabot-Caboche

Bien sûr, il y a le nouveau Seuls, ou le dernier Kid Paddle. Des valeurs sûres, auquel nous vous invitons toutefois de faire, si vous le souhaitez, une petite infidélité pour vous pencher sur ce Cabot-Caboche. Une adaptation dessinée du roman de Daniel Pennac par Grégory Panaccione (Quelqu’un à qui parler, vivement conseillé aussi). Et les aventures d’un chien moche et confronté au monde pas beaucoup plus joli des humains.

Delcourt -

C’est accessible et lisible pour les plus jeunes. Et c’est amusant, aussi, à un second degré de lecture pour les adultes.

L’instant profilage – Un bon choix pour le petit-neveu qui commence à apprécier la lecture, mais qui ne sort plus le nez de son Journal de Mickey.

Pannacione/Pennac, Delcourt, 128 p., 19.99€

4 Faune – Contes grivois et autres diableries

Maryse et Jean-François Charles (China Li, India Dreams, etc.) ont plus d’une coquinerie dans leur sac. Ils réhabilitent la figure du faune – être mythologique, mi-homme, mi-bouc, et à l’appétit charnel dévorant – à travers six contes grivois, contés par autant de pèlerins ayant fait halte dans une chapelle… et vite lassés de se raconter les pieuses actions de Saint Aimable, son protecteur.

Kennes -

Le dessin de Jean-François est toujours aussi divin, et teinté d’un érotisme qu’accompagne parfaitement le vieux français choisi par son épouse pour narrer ces ébats sauvages, mais dépourvus de toute grossièreté mal placée.

L’instant profilage – Le cadeau qui fera plaisir au beau-père libidineux. Prière d’attendre la Poire de fin de repas, il n’en sera que plus mûr (le beau-père, pas le cadeau).

Charles/Charles, Kennes, 128 p., 32€.

5 Innovation 67

Après Bruxelles 43, Sourire 58 et Léopoldville 60, Weber et Deville se penchent sur un autre morceau de l’Histoire récente de notre petit pays, avec le drame survenu en 1967 au grand magasin bruxellois Innovation, dont l’incendie fit 251 victimes.

Anspach -

Un témoignage utile, même si le style est un poil scolaire.

L’instant profilage – Un cadeau parfait pour le tonton prof d’Histoire (donc barbu, forcément).

Weber/Baudouin, Anspach, 66 p., 14.50€.

6 Les 5 Terres (T.7)

Vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle saga? Les 5 Terres, c’est "le" succès éditorial de ces dernières années en matière de fantastique. La série, qui lorgne clairement mais sans la singer, vers la série Game of Thrones, voit une ribambelle de personnages zoomorphiques – des têtes d’animaux sur des corps d’hommes – lorgner sur le trône d’Angleon, dont le Roi se meurt.

Delcourt -

On en est déjà, avec le tome 7 publié début décembre, au premier tome du deuxième cycle (sur cinq prévus). Et entre meurtres, trahisons et passions, c’est toujours follement passionnant.

L’instant profilage – La bonne idée cadeau pour l’ado qui aime lire, mais juste des mangas. Si ça se trouve, il n’y verra que du feu.

Delcourt, 9 tomes.

7 Les mots du Chat

"Le monothéisme, c’est une foi mais pas deux". Ou encore " les bonbons abîment les dents, mais pas autant que les dents abîment les bonbons".

Casterman -

Bref, le Geluck de fin d’année est sorti. Avec plus ou moins de bon goût. Mais une efficacité à imaginer des bons mots qui demeure intacte.

L’instant profilage – Le cadeau facile acheté en dernière minute pour l’oncle pas difficile à qui on savait pas quoi prendre.

Geluck, Casterman, 104 p., 14.95 €.

8 Dragon Ball – Le super livre

Un fan de manga dans la famille? Il est, à coup sûr, friand de Dragon Ball. Un classique auquel les éditions Glénat consacrent, ce mois-ci, un (super) livre collector de plus de 300 pages présenté comme la "bible des fans".

Glénat -

L’ouvrage est divisé en deux parties: une première venue présenter chaque tome, chaque personnage emblématique et les plus grands combats de la saga; et une deuxième recensant les lieux, les ethnies, les véhicules et les accessoires propres à Dragon Ball. Et en bonus, vous avez droit à des interviews d’Akira Toriyama, son créateur.

L’instant profilage – Le cadeau idéal pour le geek de 40 ans pas encore remis de ses mercredis Club Dorothée.