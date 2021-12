Le booster plus rapide que la première dose

Près d’un Belge sur 4 a déjà reçu son "booster" du vaccin anti-Covid, soit la 2e ou 3e dose dans le cadre d’un rappel. Le rythme des injections est plus soutenu qu’au début de la campagne de vaccination. Il devrait encore s’intensifier.

Tout le monde se retrousse les manches pour injecter ou se faire injecter la nouvelle dose du vaccin anti-coronavirus. Une nouvelle piqûre présentée comme essentielle par les experts pour améliorer l’immunité, notamment face au nouveau variant Omicron.

La vaccination avec le "booster" est déjà bien entamée, avec la barre des 3 millions de Belges piqués qui se rapproche rapidement. Près d’un habitant sur quatre (24,2%) a déjà reçu son booster, ce qui représente plus de 30% des adultes de 18 ans et plus.

Si on aligne le début de la campagne de vaccination, à la toute fin décembre 2020, avec le début de l’injection de la 3e dose – ou la 2e dans le cadre d’une vaccination à dose unique, comme avec le vaccin de Johnson & Johnson –, on constate la vitesse à laquelle les seringues piquent actuellement (voir graphique).

Il avait fallu à la Belgique 82 jours pour atteindre le million de personnes ayant reçu une première dose, contre 71 jours pour atteindre le million de boosters injectés. Ce sont donc 11 précieux jours qui ont été gagnés.

La barre des 2 millions de premières doses était atteinte en 106 jours, tandis que pour le booster nous avons 20 jours d’avance. Et le décrochage s’intensifie encore ces derniers jours.

Le tempo va et doit encore augmenter

En Wallonie, le cap du million de "boosters" administrés devrait être franchi avant le début des fêtes de fin d’année, estime-t-on du côté du cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Le sud du pays est en phase d’accélération: quelque 185 000 doses peuvent actuellement être administrées chaque semaine, contre 230 000 au plus fort de la campagne vaccinale de cet été, précise-t-on encore au cabinet de la ministre.

En Flandre, le ministre de la Santé Wouter Beke a promis un "sprint de fin d’année", avec quelque 900 000 doses supplémentaires qui devraient être injectées en 2 semaines.

Au plus haut de la vaccination cet été, nous dépassions le million de doses administrées par semaine dans tout le pays. Le rythme est actuellement plutôt de 600 000 doses. Le message est partout à l’accélération du tempo.

Ce sont évidemment les plus âgés qui sont les plus couverts par cette dose de rappel: plus de 75% des 85 ans et plus et 81% des 75-84 ans. En dessous de 55 ans, aucun groupe n’a dépassé les 20% de population ayant reçu un booster.

Depuis le début du mois de décembre, les Wallons les plus pressés peuvent s’inscrire sur le site QVAX pour recevoir une 3e dose sans attendre leur convocation.

Les centres de vaccination seront également ouverts lors des deux semaines de congé.

De quoi garder la cadence. Le moment est important, alors que certains experts craignent qu’Omicron ne produise une nouvelle envolée des contaminations dès le début 2022.