Carrefour rappelle sa purée de pommes de terre et céleri pour une erreur d’étiquetage

Le groupe Carrefour, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), procède au retrait des rayons et au rappel de sa purée de pommes de terre et céleri à la suite d’une erreur d’étiquetage impliquant l’absence de l’indication de l’allergène "céleri", a annoncé mercredi la chaîne de supermarchés.

Le produit de la marque Carrefour en question, référencé normalement sous "purée de pommes de terre et céleri à la ciboulette" (4X140g) et vendu au rayon traiteur, pourrait, sur l’avant et l’arrière de l’emballage, afficher l’étiquette "10 mini quiches lorraines et saumon fumé". Les purées ont été vendues dans une période allant du 10/12/2021 au 13/12/2021 et possèdent une date limite de consommation fixée au 27/12/2021.

Les consommateurs présentant une intolérance ou une allergie au céleri sont priés de ne pas consommer ce produit et de le ramener à son point de vente où il sera remboursé. Le produit en lui-même ne présente sinon aucun risque à la consommation.

Pour toute information complémentaire, il est possible de joindre Carrefour au numéro gratuit 0800.9.10.11 de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.