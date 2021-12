Covid: la mortalité européenne à nouveau en hausse

La mortalité dans l’Union européenne a de nouveau fortement augmenté ces derniers mois, indiquent les chiffres récents fournis mercredi par l’office statistique européen Eurostat. En octobre, 17% de personnes en plus sont décédées en moyenne par rapport aux années précédant la pandémie de coronavirus.

La surmortalité a commencé en mars 2020, lorsque le coronavirus a balayé l’Europe. Depuis, il y a eu trois pics. En avril 2020, il y a eu 25% de décès en plus dans l’Union européenne en comparaison avec la moyenne des mêmes mois pour la période 2016-2019. En novembre 2020, ce pourcentage était même 40%, et en avril de cette année 20%.

En juillet de cette année, la surmortalité a atteint son niveau le plus bas en 18 mois avec une augmentation de 5% de décès, mais depuis lors, le pourcentage est à nouveau en hausse. En août, la mortalité a augmenté de 8,7%, de 12,3% en septembre et même de 17% en octobre.

En Roumanie, il y a même eu 110% de décès de plus en octobre qu’avant la pandémie. En Belgique, il y a eu 10,7% de mortalité en plus. En Italie et en Suède, le nombre de décès supplémentaires n’a pas dépassé les 2%.