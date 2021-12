Format, calendrier et dotations: tout savoir sur la 3e édition de la League des Nations

La Ligue des nations de l’UEFA, épreuve lancée en 2018 pour remplacer les matches amicaux des sélections européennes, tient sa troisième édition en 2022 et 2023. Voici le mode d’emploi de cette compétition avant le tirage au sort prévu jeudi (18h00) à Nyon en Suisse.

Le format

Les 55 nations de l’UEFA sont réparties en quatre divisions, de la Ligue A (la meilleure) à la Ligue D, en fonction de leurs performances lors de l’édition précédente.

Dans les Ligues A, B et C, quatre groupes de quatre nations sont constituées. La Ligue D est composée d’un groupe de quatre et d’un groupe de trois.

La compétition fonctionne avec un système de promotions-relégations. Les vainqueurs de groupes seront promus dans la Ligue supérieure lors de l’édition 2024-2025, tandis que les derniers de groupe seront relégués dans la division inférieure.

Les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A se disputeront le titre dans un tournoi à quatre, un "Final 4", avec une demi-finale, une finale et un match pour la 3e place.

Lors de l’édition 2018-2019, quatre des 24 billets pour l’Euro-2020 avaient été attribués via la Ligue des nations: les 16 meilleures nations de la Ligue des nations non qualifiées via les éliminatoires avaient disputé un barrage en deux tours pour obtenir leur ticket.

Un système similaire pourrait être mis en place pour l’Euro-2024, mais l’UEFA n’a pas encore officialisé le format des qualifications.

Le calendrier

Tirage au sort de la phase de groupes: 16 décembre 2021 (18h00)

Phase de groupe:

- 4 matches du 2 au 14 juin 2022

- 2 matches du 22 au 27 septembre 2022

Phase finale:

- Demi-finales les 14 et 15 juin 2023

- Finale et petite finale le 18 juin 2023

Les dotations

En mai, l’UEFA a choisi de lisser sur cinq saisons la perte de revenus liée au Covid - soit 531 millions d’euros de manque à gagner pour la seule saison 2019-2020 -, et prévoit pour l’heure de retrancher environ 83 millions d’euros aux dotations de ses compétitions européennes en juin prochain.

Dans ce contexte, l’instance de gouvernance n’a pas dévoilé le montant alloué à la prochaine Ligue des nations.

À titre d’exemple, cependant, participer à la première édition en 2018 rapportait 2,25 millions d’euros à chaque nation engagée dans la Ligue A, au titre des "versements de solidarité". Les montants étaient dégressifs selon les divisions: 1,5 M EUR en Ligue B, 1,125 M EUR en Ligue C et seulement 750.000 euros en Ligue D.

A cette somme-plancher, s’ajoutaient des primes offertes aux vainqueurs de chaque groupe, allant de 2,25 millions en Ligue A à 750.000 en Ligue D.

Accéder à la phase finale était particulièrement lucratif: 6 M EUR pour le vainqueur de la finale et 4,5 M EUR pour son adversaire; 3,5 M EUR pour le vainqueur de la "petite finale" et 2,5 M EUR pour son adversaire.

A ce titre, le Portugal avait pu empocher 10,5 millions d’euros à l’issue de son parcours victorieux en 2019.