Viol et agression sexuelle: des victimes de PPDA racontent avoir "suivi Poivre, bêtement, comme une bête qui va à l’abattoir"

Dans son édition de ce mercredi, "Libération" évoque de nouvelles accusations de violences sexuelles et de viol concernant Patrick Poivre d’Arvor.

Un mois après avoir déjà relaté le récit de huit femmes abusées par l’ancien présentateur de TF1, le célèbre quotidien français assure avoir reçu de nouveaux témoignages à charge. "De nombreuses femmes – plus d’une dizaine – se sont manifestées", précisent les journalistes.

À l’instar d’Amandine Cornette de Saint Cyr, l’auteure qui a raconté dans un livre ("Des plumes sous ma couette") avoir été maltraitée par celui qu’elle surnomme "l’animenteur", deux femmes sortent du silence pour évoquer le cas "PPDA". Il s’agit de Laure Eude, en stage durant le Festival de Cannes 1985, et une hôtesse d’accueil en poste dans la station de ski de Valmorel en 2013.

Toutes les deux âgées d’une vingtaine d’années au moment des faits, elles expliquent comment l’ancien visage du JT de 20H a usé de sa notoriété pour les attirer dans son piège.

En quête d’un stage sur Antenne 2, Laure Eude raconte ainsi comment elle a "suivi Poivre, bêtement, comme une bête qui va à l’abattoir". Piégée par un homme qui n’a jamais projeté de l’aider ou la conseiller, la jeune femme se voit enfermer à double tour dans la luxueuse chambre cannoise de l’animateur. Un animateur qui, en guise d’invitation, "sort son sexe qu’il frotte contre son lit" et prend ses proies par surprise. "Je suis allongée sans culotte et sans pantalon et il est au-dessus de moi, se souvient l’ancienne élève en communication. J’ai le sentiment de me liquéfier pendant qu’il me pénètre sans préservatif. Mon corps est là, et je suis ailleurs […] Ensuite, il m’ordonne de partir pendant qu’il va dans la salle de bains. J’ai ramassé mes vêtements, chancelante. Je ne comprenais rien. La scène avait duré trois minutes. Il ne m’avait même pas dit bonjour. J’avais le sentiment d’avoir suivi le loup et le loup m’avait mangée."

Pourtant répercutée auprès des organisateurs du Festival de Cannes et de ses proches, l’histoire de Laure Eude n’inquiète pas Patrick Poivre d’Arvor. Ce n’est que le 9 novembre dernier, après avoir lu le récit des autres témoins de "Libération", que la quinquagénaire de Toulon portera officiellement plainte en dépit de la prescription.

Effet de surprise

Plus récemment, en 2013, c’est une ancienne hôtesse d’accueil qui aurait été abusée. Comme elle l’explique dans les colonnes de "Libération", cette mère de famille a été embrassée de force par l’ancien présentateur de TF1. Et ce, alors qu’elle lui avait clairement signifié qu’il ne l’attirait pas.

"J’ai la tête baissée, je suis gênée. Quand je la relève, il est devant moi et il m’embrasse. Il met le bout de la langue, qui perce mes lèvres closes, j’en suis encore dégoûtée. Il n’y a pas de force dans son geste, mais il y a de la surprise. Je le repousse."

Suivie par un PPDA toujours plus entreprenant, l’hôtesse parvient finalement à s’en défaire en lui expliquant qu’elle rejoint des collègues.

«Un prédateur sexuel»

Si les faits rapportés sont prescrits par la loi française, les témoignages de ces deux femmes tendent à confirmer le rapport de l’officier de police judiciaire chargé, dans l’enquête préliminaire, de recueillir les dépositions des 23 victimes présumées de PPDA: "Patrick Poivre d’Arvor comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d’un mode opératoire similaire dans l’approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes"

Actuellement, deux plaintes formellement déposées la semaine dernière. D’après "Libération", une troisième, pour un viol qui aurait été commis en 2005 dans le bureau de PPDA à TF1, est en cours de rédaction. Et une quatrième plainte - celle d’une ex-journaliste témoignant de façon anonyme dans l’émission "Sept à huit" (TF1) de ce dimanche - pour un viol commis en 1994 pouvant encore s’ajouter à la liste.