Énorme incendie au World Trade Center de Hong Kong: plus de 300 personnes bloquées (photos)

Un incendie s’est déclaré dans le World Trade Center (WTC) de Honk Kong mercredi vers midi, heure locale. Des dizaines de personnes sont coincées sur le toit de l’immeuble de 38 étages, rapportent les médias locaux.

Selon le journal South China Morning Post, 300 personnes se trouvent sur le toit du bâtiment, dont des clients et des restaurateurs. De nombreuses personnes ont déjà été évacuées. Selon les pompiers, au moins sept cas d’intoxication à cause de la fumée ont été recensés. Quatre d’entre eux ont été admis à l’hôpital, selon le South China Morning Post.Le WTC de Hong Kong est un grand centre commercial et un complexe de bureaux.