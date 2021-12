Finale inédite à "Koh-Lanta": pas de vainqueur à cause de "manquements au code d’honneur"

La victoire serait revenue à Claude

La prod’ a tout de même dévoilé les votes invalidés du jury final et on découvre ainsi que la victoire aurait dû revenir à Claude. Celui qui a atteint les poteaux lors de ses 4 participations sans jamais empocher le pactole l’aurait emporté par 9 votes à 4. Christelle, Clémence, Ugo, Téhéhiura, Coumba, Phil, Alexandra, Sam et Clémentine avaient mis son nom dans l’urne tandis que seuls Loïc, Jade, Alix et Namadia avaient opté pour Laurent.