Des sanctions salées pour les incivilités à Florenville : 200€ pour un mégot ou un masque!

Ath, mégots de cigarettes. Fumeurs = pollueurs. Les fumeurs s'empoisonnent et empoisonnent le monde. Ils polluent également. Samedi 21 septembre 2019. Action de ramassage des mégots à Ath, à l'instigation de la Jeune Chambre Economique. EdA

Les dépôts illégaux de déchets concernent l’ensemble de la société. Ils ont des impacts multiples et directs sur notre qualité de vie, sur l’environnement et la nature, et même sur la santé publique.

La Commune de Florenville a décidé d’agir. "Au vu de ce constat, le conseil communal a adopté le 28 octobre 2021 un nouveau règlement redevances sur les versages sauvages pour sanctionner mieux et plus équitablement les incivilités. Il s’agit pour la commune de lutter contre les dépôts sauvages de déchets."

Ce nouveau règlement qui sera d’application à partir du 1er janvier 2022, prévoit une redevance de 80€ par sac ou récipient comprenant des déchets destinés à la collecte des déchets ménagers, 150€ par mètre cube lors d’abandon de déchets non destinés à la collecte des déchets ménagers tels que frigo, vieux matelas, déchets verts divers. Quand l’auteur du dépôt sera clairement identifié, cette redevance sera alourdie d’une amende administrative qui variera en fonction de l’importance du déchet.

Un mégot à 200€

En cas d’abandon d’une déjection canine, le montant sera de 50€, l’abandon de mégot, de canette, de chewing-gum, de masque buccal ou de gant sera sanctionné d’une amende administrative de 200€. Pour un sac-poubelle ménager, un emballage (y compris les bouteilles en plastique ou en verre), un bidon d’huile usagée, ce montant pourra atteindre à 300€.