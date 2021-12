Xavier répond à votre question météo: À quand le retour des gelées? (vidéo)

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Patrick d’Awans (province de Liège): "Salut Xavier, quand est-ce que les gelées seront de retour?"

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Bonjour Patrick. Les gelées seront de retour au petit matin à partir du début de la semaine prochaine. De l’air polaire va glisser sur notre pays jusqu’en France avec des températures redeviendront hivernale. C’est encore à confirmer, mais d’après certains modèles météo, on pourrait terminer l’année avec un coup de froid. Les minima pourront plonger entre -1 et -5°C. Au niveau des précipitations, ça devrait rester plutôt calme avec la possibilité d’avoir un peu de neige entre Noël et Nouvel An. Affaire à suivre!

Pour ce mercredi, pas de gelées, mais des minima de 1°C sur les hauteurs, 3 à 6°C en plaine et 8°C à la mer. Le ciel sera toujours aussi gris avec du brouillard qui s’étendra sur l’ensemble des régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le risque sera plus localisé. Le brouillard se dissipera par endroits sauf en Ardenne. On gardera un léger risque de faible bruine localement. Bien entendu, comme ce mardi, ça ne tombera pas partout. Maxima de 5 à 10°C sous un vent qui ne sera quasiment pas présent toujours orienté au sud-ouest.

Pour la journée de ce jeudi, on espère de timides éclaircies qui pourront s’élargir principalement en Lorraine belge et peut-être sur les Hautes-Fagnes. Sur les autres régions, le manteau nuageux persistera durant toute la journée. Le mercure sera stationnaire entre 7°C en Ardenne, 8°C à Namur, Liège et Charleroi, 9°C à Bruxelles et Mons et le plus chaud ça sera au littoral avec son 10°C.

Ce vendredi et le week-end, on restera comme depuis ce lundi dans un système blocage. L’anticyclone va continuer de faire du surplace et les conditions météo ne vont pas s’améliorer. La grisaille restera plaquée à basse altitude à cause des hautes pressions, mais aussi par le manque de vent et l’air d’origine océanique.