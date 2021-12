Variant Omicron: faut-il craindre une 5e vague en janvier? Le point sur la situation avec Yves Van Laethem

Omicron gagne du terrain en Belgique. Ce nouveau variant du coronavirus pourrait bien devenir dominant dans notre pays. Plus contagieux, Omicron sera-t-il à l’origine d’une 5e vague, dès janvier? Éléments de réponse avec Yves Van Laethem.

Cela fait maintenant deux semaines que les contaminations au Covid baissent dans notre pays. La tendance se confirme encore dans le bilan de ce mardi, où 13.000 cas en moyenne par jour ont été recensés, contre 18.000 cas au plus fort de la quatrième vague.

Côté hospitalisations, la décrue s’amorce plus lentement. La baisse des lits occupés dans les unités Covid continue, mais semble ralentir. En soins intensifs, l’occupation des lits est, quant à elle, repartie à la hausse ce mardi, après une légère baisse dans le bilan de la veille.

Une situation qui semble donc aller vers un mieux, mais sur laquelle l’ombre d’Omicron plane. Au moins73 Belges ont été infectéspar ce nouveau variant à ce jour. Omicron est maintenant responsable de 3 % des contaminations au coronavirus en Belgique. Un pourcentage qui semble anodin, mais qui est toutefois dix fois plus élevé qu’il y a huit jours.

En France, Martin Hirsh, le directeur général de l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris, craint que le variant Omicron n’apporte une nouvelle vague dès janvier.

Alors, faut-il avoir peur du variant Omicron? Sommes-nous en route vers une cinquième vague? On analyse la situation avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Que sait-on du variant Omicron?

On sait qu’il est plus contagieux. Les experts ne sont pas encore d’accord sur son niveau de contagiosité, mais les résultats montrent clairement qu’il est plus contagieux que le variant Delta. C’est le "recordman" de la contagiosité, mais à quel niveau? Les discussions sont toujours en cours pour le déterminer.

Ce qu’on ne sait pas encore, par contre, c’est s’il est plus virulent. On sait qu’une infection précédente au Covid ne vous empêchera pas d’être infecté par ce variant. La protection qu’offre l’immunité naturelle n’est pas suffisante pour contrer Omicron.

A-t-on plus de chances de développer des formes sévères de la maladie en étant contaminé par ce variant? Là encore, nous ne disposons pas d’assez de données à ce stade pour pouvoir le dire.

Quelle est la circulation actuelle du variant Omicron en Belgique?

On reste encore sur de faibles quantités. Actuellement, à peu près 3% des nouvelles contaminations sont issues du variant Omicron. Elles sont toutefois passées de 0,3% à 3% en quelques jours. Cela signifie que les contaminations à Omicron doublent très rapidement.

Il faut également noter une chose importante: c’est la première fois depuis juillet qu’un variant arrive à prendre quelques pourcentages au variant Delta.

On a des signes qui nous laissent donc penser qu’Omicron pourrait battre Delta et devenir le variant dominant en Belgique. Les experts les plus pessimistes annoncent ce scénario pour la fin de l’année, les plus optimistes pour la mi-janvier.

"Les contaminations doublent rapidement". Est-ce inquiétant?

C’est inquiétant par rapport au fait qu’Omicron va sans doute rapidement prendre une place importante dans les contagions. Est-ce inquiétant pour la santé publique? Tout dépendra de la virulence du variant.

En parlant de vaccins, ceux-ci sont-ils efficaces contre Omicron?

Il faut beaucoup plus d’anticorps pour neutraliser ce variant. Notre immunité nous protège moins bien, sous réserve d’avoir un haut taux d’anticorps. Le seul moyen d’obtenir un pareil taux pour l’instant est de faire une troisième dose de vaccin anti-Covid.

Pour se protéger au mieux d’Omicron, il faut donc continuer à respecter les mesures de distanciation sociale, comme celle de bien garder son masque, et faire une troisième dose de vaccin le plus rapidement possible.

Faut-il craindre une 5e vague en janvier?

Tout dépendra du nombre de personnes contaminées et de la virulence de ce nouveau variant.

Mais, quoi qu’il arrive, je ne pense pas qu’on aura une vague semblable aux premières que nous avons connues, car les personnes les plus fragiles sont de plus en plus nombreuses à être vaccinées avec une troisième dose.

Il faut se méfier de ce variant tant que l’on ne sait pas encore si c’est un gentil méchant ou un méchant méchant. C’est pourquoi il serait plus prudent de ne pas enlever les mesures de précaution actuelles au moins avant la fin des fêtes.

Si Omicron se révèle plus contagieux mais moins virulent, serait-ce alors une bonne nouvelle?

En fait, nous serons alors au croisement de deux choses. Omicron provoquera moins de formes sévères de la maladie. Ce sera un point positif car il permettra à la population d’acquérir une immunité naturelle.

Mais s’il est plus contagieux, il pourra tout de même entraîner plus d’hospitalisations, même moins graves, ce qui aurait pour effet de tout de même embouteiller nos soins de santé. Avant le bien provoqué par l’immunité naturelle, il faudra donc passer par plus d’hospitalisations. Ce n’est donc pas spécialement une bonne nouvelle.

Si l’on résume la situation: on ne sait pas si Omicron est plus virulent que les précédents variants et s’il est plus ou moins bien couvert par les vaccins. Par contre, on sait qu’il se transmet plus et résiste mieux à l’immunité naturelle.