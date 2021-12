Le plus petit livre du monde aux enchères à Bruxelles

Le plus petit livre du monde sera mis aux enchères le 17 ou le 18 décembre sous le marteau de la maison Arenberg Auctions. Il s’agit d’un livre de prières de 5 millimètres sur 5, soit à peine la taille d’une mine de crayon.

Arenberg Auctions est spécialisée dans les livres rares, les manuscrits et les cartes. Plusieurs pièces d’exception figurent à sa dernière vente de l’année.

Il y aura notamment une édition datant de plus de 500 ans de Chronique de Nuremberg, l’un des plus célèbres incunables illustrés. Sa valeur est estimée entre 30 et 40.000 euros. Une grande œuvre du peintre bruxellois Antoon Sallaert (1594-1650) représentant José de Anchieta pourrait, elle, partir pour un prix estimé entre 12 et 18.000 euros.

Le plus petit livre du monde, réalisé par le Gutenberg Museum - qui l’avait vendu pour financer des rénovations -, est estimé entre 1.000 et 1.500 euros.