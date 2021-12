Nouvelles révélations avant la finale de Koh-Lanta: Claude et Laurent auraient menacé de faire grève

À quelques heures de la diffusion de la finale de "Koh-Lanta: La Légende", de nouvelles révélations viennent ternir l’image de candidats emblématiques de l’émission.

TF1 diffuse ce mardi soir la grande finale de "Koh-Lanta: La Légende". L’épisode devait être le feu d’artifice célébrant le 20e anniversaire de l’émission culte mais il se transforme tout doucement en pétards embrasant toujours plus les candidats.

Ainsi, après l’affaire de l’exclusion de Tehehiura pour avoir fait appel à un pêcheur afin d’obtenir de la nourriture et celle des repas clandestins obtenus auprès de vacanciers dans un complexe hôtelier proche du camp des aventuriers, Le Parisien balance de nouvelles accusations, spécifiquement à l’encontre de Claude et Laurent. Le quotidien français affirme ce mardi après-midi que ces deux aventuriers ont fait un chantage avec la production lors de leur expédition à la recherche du courrier et de la nourriture dans l’épisode diffusé le 9 novembre dernier, soit celui de l’exclusion de Téhéhiura. Face au coffre débordant de viennoiseries, riz et manioc, "ils ont menacé de faire grève et d’arrêter le jeu s’ils n’avaient pas de la nourriture en plus", affirme anonymement un membre de la production. L’équipe technique aurait cédé et laissé croissants et pains au chocolat au duo phare de l’aventure.

Claude avant la finale: «C’est de la faute de tout le monde»

Pour rappel, les deux candidats figurent parmi les trois finalistes avec Ugo, dont la probité n’a pas été remise en cause et qui bénéficie notamment du support de Maud, l’unique gagnante belge de Koh-Lanta, qui en fait son " chouchou " de cette édition.

La finale de ce mardi soir ne serait par ailleurs pas diffusée en direct et des rumeurs évoquent le fait que les 100.000 euros promis au vainqueur pourraient être reversés à une association plutôt qu’au vainqueur. C’est dans ce contexte qu’une vidéo visiblement tournée dans les coulisses de cet enregistrement fait le tour de la toile. Postée puis supprimée (avant d’être repostée avec une musique de fond écrasant le son de la discussion) en story sur le compte Instagram de Laurent, on y entend Claude déclarer: "C’est de la faute de tout le monde. C’est ça que les gens n’ont pas compris. Les candidats, la prod… tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la merde"...

Ambiance...

+ Découvrez le gagnant ce mardi en fin de soirée sur www.lavenir.net/koh-lanta