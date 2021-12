Pays-Bas: le chanteur Marco Borsato accusé d’attouchements

Une enquête a été ouverte suite à des accusations d’attouchements portées contre le chanteur Marco Borsato, populaire aux Pays-Bas et en Belgique, a annoncé mardi le parquet néerlandais.

L’enquête "devra montrer s’il existe des infractions pénales vérifiables", a ajouté à l’AFP une porte-parole du parquet de la région du centre des Pays-Bas. Marco Borsato nie les allégations le visant. Dans un communiqué, il a indiqué attendre les résultats de l’enquête "avec confiance".

Selon le média populaire néerlandais De Telegraaf, la fille d’un ancien employé de M. Borsato a porté plainte contre le chanteur, affirmant avoir été agressée.

M. Borsato, un "latin lover" de 54 ans qui chante ses déceptions amoureuses à la manière d’un Richard Cocciante, dont il a d’ailleurs repris quelques titres en néerlandais, est l’un des artistes les plus populaires des Pays-Bas.

Il a participé comme coach à la version néerlandaise des émissions "The Voice" et "The Voice Kids".

Des médias néerlandais ont récemment rapporté que M. Borsato se serait rendu coupable d’un comportement transgressif lors d’un barbecue que le chanteur organise chaque année pour les chanteurs et chanteuses qui l’avaient choisi comme coach dans The Voice of Holland et The Voice Kids.

La semaine dernière, l’avocat de M. Borsato a demandé au parquet d’enquêter sur la source des rumeurs circulant sur le chanteur.

Les poursuites engagées mardi sont "clairement une réponse à l’enquête que j’ai demandée au parquet", a réagi M. Borsato, soulignant qu’il avait jusqu’ici été mis au courant des accusations "uniquement par voie de presse".

Le chanteur a par ailleurs annoncé mardi qu’il renonçait à son poste d’ambassadeur pour l’organisation "War Child", qui aide les enfants et les jeunes touchés par des conflits.

"Je veux me concentrer entièrement sur ma défense et ne nuire à personne dans mon environnement, et surtout pas une organisation comme War Child, qui me tient tellement à coeur", a-t-il annoncé.