Spencer, Spider-Man, Mystère, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 15 décembre

Le Bouffon Vert, Lady Di, un Husky et même du crumble: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 15 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Spencer

Biopic dramatique de Pablo Larrain. Avec Kristen Stewart, Timothy Spall et Sally Hawkins. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Passer Noël dans un château royal, ça a de quoi faire rêver, non? Oui… Sauf quand on s’appelle Diana Spencer, et que le château est celui de sa célèbre belle-mère…

Ce qu’on en pense

Kristen Stewart joue les princesses piégées dans un film soigné, qui tient davantage de l’exercice de style que du portrait.

2 Spider-Man: No Way Home

Film d’action de Jon Watts. Avec Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch. Durée: 2 h 29.

Ce que ça raconte

Après que sa vraie identité ait été révélée, Peter Parker, alias Spider-Man, doit faire face à des menaces provenant d’univers différents.

Ce qu’on en pense

Un troisième volet épique, bourré d’émotions et de surprises. C’est sûr, Marvel sait comment faire plaisir à ses fans.

3 Mystère

Film d’aventure de Denis Imbert. Avec Vincent Elbaz et Marie Gillain. Durée: 1 h 23.

Ce que ça raconte

Partie vivre dans le Cantal avec son père après le décès de sa mère, Victoria, huit ans, se lie avec un chiot aux allures de Husky. Leur amitié est menacée quand les habitants du village se rendent compte qu’il s’agit en fait d’un loup.

Ce qu’on en pense

C’est mignon les histoires d’amitié entre enfants et animaux en pleine montagne mais c’est très vieillot et ça fait sûrement davantage plaisir aux grands-parents qu’aux gosses.

4 Où est Anne Frank!

Film d’animation d’Ari Folman. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Amsterdam, de nos jours. Dans l’ancienne cachette d’Anne Frank, devenu un musée, Kitty, son amie imaginaire, prend vie. Partie à la recherche de sa "créatrice", elle rencontrera un activiste et une jeune réfugiée de guerre.

Ce qu’on en pense

Dans un style plus grand public, qui rassemblera les familles, Ari Folman pose avec beaucoup de tact la question de l’héritage d’Anne Frank au cœur d’une ville où son nom est, partout, érigé en symbole. Fort.

5 Mes très chers enfants

Comédie d’Alexandra Leclère. Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon et Marilou Berry. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Depuis qu’ils ont quitté la maison, Sandrine et Stéphane sèchent les réunions crumble de leurs parents. Pour les motiver à leur rendre visite plus souvent, ceux-ci leur font croire qu’ils ont gagné à la loterie.

Ce qu’on en pense

Une comédie qui provoque autant d’émotions qu’un poisson rouge tournant dans son bocal. Blup.

6 Bad Luck Banging or Loony Porn

Comédie dramatique de Radu Jude. Avec Katia Pascariu. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Une prof d’un lycée de Bucarest doit se justifier devant les parents d’élèves, après la diffusion malencontreuse d’une sextape sur internet.

Ce qu’on en pense

Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans cet essai sur l’obscénité (richement illustré par du porno). Nous, on n’a pas tout compris.

