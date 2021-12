Débrief du jour: Les agriculteurs manifestent | Un nouveau décret "Inscriptions" | Les soins intensifs repartent à la hausse

La colère des agriculteurs contre la réforme de la PAC; Ce qui changera dans le nouveau décret "Inscriptions"; Une jeune fille de 11 ans décède après avoir été intoxiquée au CO: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 14 décembre.

1. Les agriculteurs manifestent contre la PAC

Les agriculteurs wallons sont remontés contre la réforme de la PAC. Ils ont manifesté ce mardi matin sur différents axes un peu partout en Wallonie.

+ LIRE | Les agriculteurs contre la réforme de la PAC : " C’est un assassinat de l’agriculture familiale wallonne " (vidéo)

+ LIRE | Cette PAC dont tout le monde veut une part

+ LIRE | " On ne veut pas de fermes purement environnementales "

+ LIRE | Wallonie picarde : les agriculteurs manifestent leur colère

2. Nouveau décret «Inscriptions»: ce qui va changer dès janvier 2022

Les modalités d’inscriptions en première année de l’enseignement secondaire devraient changer dès le mois de janvier prochain, et plus encore lors de la rentrée de 2023. Explications.

+ LIRE | Nouveau décret " Inscriptions " : ce qui va changer dès janvier 2022

3. Covid: les soins intensifs repartent à la hausse

La décrue n’est pas encore réellement amorcée en soins intensifs face à la pandémie de coronavirus en Belgique.. Si les contaminations continuent à baisser, les hospitalisations stagnent.

+ LIRE | Chiffres Covid ce mardi 14 décembre en Belgique : le nombre de patients en soins intensifs regrimpe à hauteur du pic de la 4e vague

4. Utiliser son smartphone comme GPS: attention à l’amende

La commission Mobilité de la Chambre se penchera, ce mardi, sur la possibilité d’appliquer des règles plus strictes — et une amende plus salée — pour limiter l’utilisation d’appareils électroniques au volant, rapportent les journaux du groupe Mediahuis.

+ LIRE | Un smartphone sur vos genoux comme GPS ? Ce sera désormais 174 euros d’amende

5. Une fillette décède d’une intoxication au CO à Koekelberg

"C’est un drame terrible", le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) annonce qu’une enquête est ouverte.

+ LIRE | Décès d’une fillette de 11 ans, à la suite d’une intoxication au CO à Koekelberg, une enquête est ouverte