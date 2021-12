Soignies, son marché de Noël et ses façades illuminées

Profitez de la féérie du centre-ville de Soignies jusque dimanche.

Pour la deuxième édition de son concours "Les plus belles façades Noël", l’Office du Tourisme de la Ville de Soignies a proposé aux Sonégiens et sonégiennes "d’habiller leurs façades et jardins de leurs plus belles décorations de Noël".

Ces décorations et illuminations pourront toutes être visibles dès ce 15 décembre. L’attribution des prix se base sur 3 critères: la qualité, le sens artistique et la valorisation des décorations non lumineuses. Les vainqueurs du concours se verront attribuer plusieurs bons d’achat d’une valeur totale de 100€.

Durant le week-end, du 17 au 19 décembre, la ville de Soignies accueillera son marché de Noël. Au programme, une série d’activités:

– Le petit train du père Noël vous emmènera (gratuitement) de la place du Millénaire à la découverte des rues et ruelles du centre-ville illuminé.

– La Maison du Père Noël sera, elle, au pied du sapin de Noël présent sur la Place Verte.

– Une boite aux lettres, mise en place depuis le 10 décembre sur la Place Verte, recueillera le courrier des petits enfants de l’entité.

– Le calendrier de l’avent présent dans le hall de l’hôtel de ville attend chaque jour l’habitant qui ouvrira la case quotidienne dans laquelle il pourra découvrir une surprise locale ou un produit équitable.

Pour plonger davantage dans cette férie, l’artiste Patrice Poliart proposera quelques mélodies de Noël jouées au carillon le 19 décembre à 15 h et le 21 décembre à 10 h.