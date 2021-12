Une meilleure alimentation pour les jeunes Hainuyers

Alors que l’Observatoire de la santé tire la sonnette d’alarme, le gouvernement wallon planche sur diverses mesures.

Les jeunes Hainuyers ne mangent pas bien. C’est l’Observatoire de la santé du Hainaut qui l’a souligné dans son dernier rapport sur l’alimentation. Seuls 19% des jeunes dégagent un score témoignant d’une alimentation équilibrée, tandis que 49% ont une alimentation moyennement équilibrée et que 32% adoptent une alimentation non équilibrée.

Ces statistiques sont inquiétantes pour le député Jean-Pierre Lépine. L’ancien bourgmestre de Quaregnon a donc interrogé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, pour voir quelles mesures étaient ou pouvaient être mises en place pour améliorer ce qu’il y a dans les assiettes des jeunes de notre province. Il en va de la santé des Hainuyers évidemment. Mais Jean-Pierre Lépine épingle aussi l’une des conclusions du rapport de l’Observatoire: " Une jeunesse en bonne santé et en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de s’investir en la matière." C’est dire toute l’importance de cet enjeu.

Pour Christie Morreale, le constat de l’Observatoire de la santé du Hainaut n’a hélas rien d’étonnant, il confirme les données socio-épidémiologiques qui " montrent régulièrement des associations entre le niveau d’éducation et les habitudes alimentaires, le niveau d’activité physique, le temps passé devant la télévision." On sait par ailleurs que les personnes avec un niveau d’éducation plus faible doivent être mieux informées sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. Et pour mettre toutes les chances du bon côté, l’apprentissage doit se faire le plus tôt possible.

Justement, Christie Morreale rappelle qu’elle a mis en place dans les écoles un projet pilote de distribution de collations équilibrées, durables et gratuites aux enfants en situation de précarité. Deux fois par semaine, durant une période étalée sur deux années scolaires, quelque 5 000 élèves reçoivent ainsi un potage-collation, ce qui représente un total de 400 000 potages collations gratuits pour ce projet-pilote.

De plus, le gouvernement travaille sur un Plan wallon Promotion Prévention Santé dont le premier axe a pour objectif de promouvoir une alimentation équilibrée, durable et accessible à tous. "La programmation de l’opérationnalisation de ce plan est en cours de construction en concertation avec le secteur. Selon les objectifs qui seront approuvés par le gouvernement, il appartiendra aux acteurs de la promotion de la santé de mettre en œuvre les actions", précise la ministre Morreale. "Enfin, la lutte contre l’obésité figure également dans le planning 2022 du groupe de travail prévention de la CIM Santé publique. Si des conventions existent déjà avec la Fédération Wallonie Bruxelles, elles pourront être renforcées selon les objectifs visés par ce GT et notre future programmation en Promotion Prévention Santé."