Le docteur en vidéo: vers un cadre belge qui coupe les ailes de Proximus?

Proximus veut accélérer le déploiement de son application de vidéo-consultations Doktr alors que la Belgique finalise encore le cadre réglementaire.

La consultation d’un médecin généraliste par vidéo interposée ne bénéficie pas encore en Belgique d’un cadre réglementaire exhaustif et définitif. Le territoire de la vidéo-consultation est pourtant l’objet de toutes les convoitises. Après le lancement de Doctors Online by AXA en octobre 2019, la faillite de ViViDoctor en décembre 2019, Proximus brandit son étendard d’acteur national et entend faire entendre sa voix avec Doktr.

Présentée en mai 2021, lancée en juin 2021, cette application mobile signe des débuts discrets sur nos smartphones. En ligne de mire: 80 000 téléchargements, 13 000 utilisateurs dûment enregistrés, une dizaine de généralistes disponibles pour les ausculter à distance en vidéoconférence. "Le nombre de vidéo-consultations est pour l’instant minime, concède Jan Manssens, Director Corporate Development de Proximus. Nous avons effectué moins de 2000 consultations jusqu’à présent."

Dans ce galop d’entraînement qui précède la montée en puissance programmée en 2022, Doktr connecte le patient avec un généraliste qu’il ne connaît pas de prime abord. Ce modus operandi fait sérieusement tiquer l’ABSyM, l’Association Belge des Syndicats Médicaux.

Le patient ne paie pas l’utilisation de l’appli Doktr en tant que tel. Les médecins s’acquittent d’une licence, comme c’est le cas pour d’autres de leurs outils, comme le dossier médical informatisé. Proximus

Pour l’ABSyM, ça ne fait aucun doute. La vidéo-consultation avec un généraliste doit être associée "à une connaissance du patient", dixit son président Luc Herry. Ça signifie que soit le patient a confié la gestion de son dossier médical global au médecin qu’il contacte, soit qu’il a déjà entretenu une relation thérapeutique avec lui. Nous sommes pour l’évolution, pour la modernisation, mais nous sommes également pour la qualité des soins. Dans le cadre de la vidéo-consultation, elle sera garantie si le patient et le médecin se connaissent déjà, à l’exception des gardes évidemment."

Luc Herry en est persuadé, ce critère de connaissance du patient sera pris en compte dans le cadre réglementaire en construction. "C’est ce que nous demandons et ce que nous allons probablement obtenir", se réjouit-il. Sont également dans l’air: un remboursement différencié entre la vidéo-consultation (une vingtaine d’€) et la consultation par téléphone (une dizaine d’€), ainsi qu’une limitation annuelle. " Cela serait par exemple quatre appels par patient par an vers un médecin, prédit Luc Herry. L’échéance, c’est 2022. Ça pourrait être d’application très rapidement l’année prochaine."

La réglementation pourrait limiter le généraliste à 20% d’activités en consultations téléphone et vidéo. Proximus

L’Inami et le SPF Santé publique n’ont pas souhaité commenter les contours de ce futur cadre réglementaire.

"Nous ne sommes pas là pour envoyer les patients d’un médecin à l’autre, nous ne sommes pas courtiers en docteurs", insiste Jan Manssens, Director Corporate Development de Proximus. "Le canal digital est là pour se développer à côté du canal physique. Il n’est pas là pour le remplacer. Les deux sont complémentaires. Au départ, il y avait beaucoup de scepticisme en France et en Allemagne par rapport à la vidéo-consultation. Il y avait une volonté de réguler, de mettre des limites, d’imposer des honoraires et des tarifs différents. Mais nos pays voisins ont fini par traiter la vidéo-consultation comme n’importe quelle autre consultation. En Belgique, nous n’avons pas encore de cadre légal et j’espère que nous allons prendre la même direction que nos voisins. Si c’est le cas, on pourra intégrer dans l’application un outil pour payer le ticket modérateur. Comme c’est déjà le cas, le patient ne paiera pas l’utilisation de l’appli."

Le débat des codes Covid Le 14 mars 2020, trois nouveaux codes Inami sont injectés dans l’arsenal de lutte contre le coronavirus. Ils octroient 20€ d’honoraires aux médecins qui assurent des "prestations à distance sans contact physique, dans le cadre de la crise du Covid-19". Au grand dam de l’Association belge des syndicats médicaux (ABSyM), les généralistes de l’application Doktr appliquent ces nomenclatures après chaque vidéo-consultation. "Ces codes concernent uniquement le Covid et ne sont pas ouverts à toutes les pathologies", martèle le président de l’ABSyM, Luc Herry. "Nos médecins font exactement la même chose que tous les autres médecins belges", réplique Jan Manssens, Director Corporate Development de Proximus. "Regardez les chiffres d’utilisation des codes Covid, regardez les principales plateformes en ligne avec des milliers de médecins et demandez une téléconsultation et voyez quels codes ils utilisent, et lisez comment même l’OCDE est convaincue (comme la grande majorité des médecins) qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation physique préalable pour pouvoir avoir une téléconsultation remboursée en Belgique. Nous pensons que ce n’est pas le bon débat à avoir. Le bon débat est de s’assurer que vous bénéficiez de soins de santé de qualité. Notre plateforme Doktr fait en sorte que tout cela puisse se produire avec le numérique comme support pratique et sécurisé. Nous veillons à ce que les principes qui sous-tendent les soins de santé qualitatifs belges puissent être respectés aussi bien numériquement que physiquement. Dès que l’on commence à dissocier les soins physiques et numériques en imposant des règles différentes, on met en péril des principes importants, comme le libre choix du médecin et l’accès non discriminatoire aux soins pour tous."

Objectif médecin traitant

"Notre volonté avec Doktr, argumente Jan Manssens, c’est de créer une application conviviale, intuitive et sécurisée qui aide le patient belge à entrer en connexion avec un médecin qualifié dans les soins primaires. Nous nous basons sur la loi de 2019 sur la qualité des soins et sur la loi de 2002 sur les droits du patient pour développer notre plate-forme. Si aujourd’hui, il n’y a pas de mise en relation spécifique avec le médecin traitant, nous y travaillerons dès début 2022. Nous allons essayer de faire monter à bord un maximum de docteurs, afin que chaque patient puisse chercher si son généraliste attitré est présent sur la plate-forme."

C’est dans ce cadre que l’opérateur vient d’annoncer la collaboration en Flandre avec le réseau Medpoint. "Plusieurs médecins du réseau Medpoint (qui comprend 8 cabinets médicaux répartis en Flandre) se connecteront à la plateforme Doktr pour mener des consultations vidéo avec les patients. Medpoint utilisera également Doktr dans ses cabinets pour offrir des consultations vidéo à ses propres patients."

Jan Manssens (Proximus) espère que le futur cadre de la vidéo-consultation s’appuiera sur «des décisions tournées vers l’avenir». Proximus

Pour vaincre le scepticisme, Jan Manssens décortique la mécanique d’un appel Doktr, partagée entre l’identification itsme et l’éventuelle note de suivi adressée au médecin traitant.

"Après s’être identifié via itsme, poursuit le responsable de Proximus, le patient de Doktr doit répondre à un questionnaire sur sa santé et ses traitements, qui ne laisse aucune trace dans l’application. Avant de rentrer en communication vidéo sécurisée, il doit indiquer via la messagerie instantanée s’il accepte que le médecin accède à son dossier médical global. Ce n’est pas Doktr qui y accède, c’est le praticien par le biais de son matériel, de son software homologué et du numéro de registre national du patient. À la fin de l’appel, le docteur va donner son plan de traitement, délivrer si nécessaire une prescription consultable sur le site masanté.be. Il demande aussi au patient son accord pour envoyer une note de consultation au médecin traitant."