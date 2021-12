Haaland au Barça? Ce que l'on sait de la rencontre secrète entre Laporta et Raiola

Le dossier Erling Haaland agite la presse espagnole ces dernières heures, qui envoie l'attaquant de Dortmund vers le FC Barcelone. Est-ce vraiment possible? On fait le point sur ce dossier très chaud.

On ne s'aventure pas trop en disant que tous les grands clubs européens vont s'arracher Erling Haaland l'été prochain. Même si le Bayern Munich a déjà démenti qu'il allait tenter de le recruter, via Karl-Heinz Rummenigge, tous les cadors vont au moins sonder le joueur. Ce sera assurément le dossier brûlant du prochain mercato.

Depuis lundi, les rumeurs envoient l'avant-centre de Dortmund vers Barcelone. Ce que l'on sait, c'est que Joan Laporta a bien rencontré son agent Mino Raiola. Une rencontre "prévue depuis une semaine", d'après le journaliste de Sky Sports Fabrizio Romano. Une délégation barcelonaise s'est en effet rendue à Turin pour la remise du Golden Boy à Pedri. L'occasion de faire d'une pierre deux coups, d'autant que Raiola et Laporta s'entendent à merveille depuis des années. Pour le Barça, recruter Haaland est la priorité absolue s'il veut retrouver son prestige. Le président catalan a réaffirmé au super agent italo-néerlandais que l'attaquant serait la star de son futur projet, avec une équipe bâtie autour de lui. Il sait aussi qu'il doit taper très fort après avoir perdu Lionel Messi.

Avec quel argent?

Malheureusement pour le Barça, ce transfert va représenter un sacré coût, encore plus pour un club dont la situation financière est catastrophique. Selon RAC1, Laporta aurait demandé à Raiola de revoir ses exigences à la baisse, notamment en matière de commissions. Cela ne suffira sans doute pas. Pour le club aux cinq C1, il va de toute façon falloir se débarrasser de quelques salaires astronomiques. Pas une mince affaire quand on sait que l'opération dégraissage n'avait pas réussi l'été dernier. Le club espère également conclure de nouveaux contrats de sponsoring pour gonfler ses rentrées. Mais là aussi, une éventuelle non-participation à la prochaine Ligue des Champions pourrait être une catastrophe sportive et financière.

Dans ce dossier très complexe et hyper concurrentiel, l'émission El Chiringuito, qui aime bien lancer des rumeurs plus ou moins vraies, assure en tout cas que la priorité d'Haaland serait de rejoindre le Barça.

Par ailleurs, au cours de cette rencontre, les noms de Pogba (Manchester United) et Noussair Mazraoui (Ajax), deux joueurs de Raiola en fin de contrat en juin, ont aussi été évoqués, d'après RAC1.