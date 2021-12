Décès d'une fillette de 11 ans, à la suite d’une intoxication au CO à Koekelberg, une enquête est ouverte

"C'est un drame terrible", le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) annonce qu'une enquête est ouverte.

C’est un drame, une tristesse infinie qui touche une famille de l’avenue du Panthéon, et plus largement toute la commune de Koekelberg. Ce lundi, la petite fille emmenée à l’hôpital la veille suite à une intoxication au CO est décédée. La famille a été prise en charge par les services de protection des victimes ainsi que les services sociaux de la commune, indique Ahmed Laaouej (PS).

Du côté de l'école Unesco, où la fillette était inscrite, l'émotion est vive. Le directeur Guray Turkistan s'est confié à Bruzz. "Nous avons mis en place une équipe de crise pour guider l'ensemble du processus de deuil. Le coordinateur de soins, le professeur de classe, le professeur de gymnastique et moi-même sommes tous impliqués." Un livre de condoléances a été ouvert, et un arbre sera bientôt planté en sa mémoire.

