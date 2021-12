Les agriculteurs contre la réforme de la PAC: "C’est un assassinat de l’agriculture familiale wallonne" (vidéo)

Les agriculteurs wallons sont remontés contre la réforme de la PAC. Ils ont manifesté ce mardi matin sur différents axes un peu partout en Wallonie. Comme à Wierde.

"On va un peu voir ce que la PAC va décider de notre avenir. Si on suit ce que les écolos ont proposé, c’est un assassinat pur et dur de l’agriculture familiale wallonne". Pierre Piron, président de la FWA Namur sud, est remonté contre la réforme de le PAC.

Il faut dire que pour ces agriculteurs qui dépendent énormément des primes européennes, la diminution de celles-ci, prévue jusqu’à plus de 30%, ne leur laisse guère d’espoir de survie financière. Et c’est tout le monde rural qui est ainsi mis en danger.

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Le ciel s’assombrit sur les agriculteurs wallons. © Jacques Duchateau

Les représentants de la FWA proposent d’autres pistes pour équilibrer le budget de la PAC, qui a été diminué de 30%. L’objectif est surtout de sauver les jeunes agriculteurs.

Cette action de ce matin se voulait pacifique. Les agriculteurs ont posé des barrages filtrants, entre autres au rond-point de Wierde, sur la N4. Ils ont distribué des pommes aux automobilistes de passage. Mais ils promettent un durcissement de leurs actions, si nécessaire. "De toute façon, s’il faut devenir méchants pour obtenir quelque chose, on va devenir méchants".

Les agriculteurs ont distribué des pommes aux automobilistes de passage. © Jacques Duchateau