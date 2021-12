Plus détendu dans le métro berlinois grâce au ticket goût... cannabis

Aux voyageurs anxieux en raison de la crise du Covid ou des achats de Noël, la régie des transports berlinois propose cette semaine un ticket comestible aromatisé à l’huile de chanvre qui permet "d’avaler son stress".

"Ceux qui veulent vivre Noël en toute décontraction le font avec nous - la BVG. Et pour assurer une détente supplémentaire, nous avons trouvé un moyen (...): de la vraie bonne came", explique dans une vidéo de présentation la BVG, qui gère bus, tramways et métro à Berlin.

Son "billet chanvre", proposé jusqu’à vendredi, a notamment été pensé pour combattre "le stress de Noël", explique la compagnie, coutumière des opérations marketing destinées à faire le buzz.

Le ticket journalier - au prix de 8,80 euros - est composé de papier comestible imprégné d’une fine couche d’huile de chanvre, "au maximum trois gouttes", précise la compagnie.

Après expiration de sa validité de 24h00, il peut être consommé et comme, "contrairement aux fleurs, la graine de chanvre ne contient pas de substances psychoactives comme le THC ou le CBD", l’huile est "totalement inoffensive pour la santé" et "tout à fait légale", ajoute la BVG.

L’action publicitaire a amusé les réseaux sociaux: "désormais, on peut aussi planer avec la BVG", plaisante un internaute.

L’opération n’est en rien une prise de position dans le débat sur la légalisation du cannabis dont le nouveau gouvernement allemand a prévu d’autoriser la vente dans des commerces agréés, assure la régie de transports qui précise être "contre toute forme de consommation de drogue".