Omicron, cadeau de Noël pourri à Bruxelles: "Son nombre de cas est sans doute sous-estimé"

Au pied des sapins bruxellois, il y aura quoiqu’il arrive un cadeau pourri puisque le variant Omicron circule de plus en plus à Bruxelles. Bits and Splits – stock.adobe.co

Le variant Omicron "est bien présent à Bruxelles et s’y propage". Voilà qui inquiète la responsable du dispositif covid de la Cocom. Mais Inge Neven rassure aussi: "nous arrivons au pic de la 4e vague" dans la capitale.

Suivre @JulienRENSONNET

"Le nombre de cas du variant Omicron est sans doute sous-estimé". Les chiffres détaillés des infections du nouveau variant qui fait peur ne sont pas circonscrits à Bruxelles. Mais Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom, ne se fait aucune illusion. "On est inquiets: Omicron est bien présent et se propage tout aussi bien", assure l’experte, dont les services gardent ce cadeau de Noël pourri bien à l’œil. Même si l’impression actuelle est que "les voyages vers Bruxelles n’ont pas encore d’impact sur le variant puisqu’on voit qu’il circule aussi en Wallonie et Flandre", les perspectives sont sans appel: "il pourrait concerner la moitié des infections dès la fin d’année ou le début de l’année prochaine".

Aussi, la perspective du pic épidémique de la 4e vague en vue à Bruxelles est-elle vue avec soulagement. " On pense qu’on y arrive. La valeur R est repassée sous 1 depuis ce mardi 14 décembre (0,93 pour 1,13 il y a 7 jours). Ça prouve que la transmission ralentit", rassure Neven. Mais Bruxelles n’est pas tirée d’affaire: "Le taux d’incidence augmente encore un peu (1.505 cas sur 100.000 habitants les 14 derniers jours contre 1.439 mardi dernier, NDLR). Mais avec un taux de positivité de 13,8% (pour 13,1 la semaine passée) qui reste plus faible qu’ailleurs en Belgique alors qu’on teste beaucoup" (10.200 prélèvements par jour NDLR). La responsable s’attend "à arriver au plafond" sous peu. "On espère diminuer ces infections avant que ça ne raugmente malheureusement via Omicron". Car il reste encore 110 malades en soins intensifs à Bruxelles, pour 99 la semaine dernière.

Si on reste raisonnable, on espère que les fêtes n’auront pas trop d’effet. Mais je ne m’attends pas à une forte diminution d’ici le Nouvel An.

Une gueule de bois post-réveillon pend-elle au nez des Bruxellois? "On doit encore voir l’effet du dernier Codeco et du suivant", modère Neven. "Mais ça dépendra de tout le monde. Si on reste raisonnable, on espère que les fêtes n’auront pas trop d’effet. Mais je ne m’attends pas à une forte diminution d’ici le Nouvel An". D’autant moins qu’Omicron s’invite à table.