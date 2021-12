Les familles bruxelloises peuvent éviter 33 kilos de gaspillage alimentaire par an

Selon l’étude, la principale cause du gaspillage alimentaire semble provenir tout simplement d’un manque de connaissances sur le sujet. Reporters

Food Waste Mission BXL: les résultats de l’étude sur le gaspillage alimentaire montrent qu’un ménage bruxellois peut économiser en moyenne 33 kilos de nourriture par an.

Les résultats de l’étude Food Waste Mission BXL sur le gaspillage alimentaire montrent qu’un ménage bruxellois peut économiser en moyenne 33 kilos de nourriture par an. Ce constat se base sur l’analyse de 845 ménages qui, en automne dernier et pendant cinq semaines, ont participé à cette action en faisant attention à leur manière de consommer et de cuisiner.

Les participants se sont vus proposer une palette de défis qu’ils pouvaient mettre en application pour éviter de jeter inutilement des denrées alimentaires. Cela passait par une conscientisation lors des achats en magasin, des conseils pour améliorer la conservation des aliments, ou encore une approche différente de la cuisine. Selon l’étude, la principale cause du gaspillage alimentaire semble provenir tout simplement d’un manque de connaissances sur le sujet.

Grâce aux conseils prodigués, par exemple des recettes originales pour utiliser les restes du frigo, les ménages participants sont parvenus à réduire de 73% leurs déchets alimentaires.

"À chaque fois, je suis étonné que les participants puissent parvenir à de si bons résultats avec de si petits changements. Je suis très heureux de l’engagement des participants, car ils ont prouvé une fois de plus que la réduction des déchets alimentaires peut être très facile et surtout, qu’elle a beaucoup d’impact", s’est réjoui Loick, coordinateur de la mission au sein de la Food Waste Innovation Network (FoodWIN).

La réduction du gaspillage alimentaire est également bénéfique pour la planète, car elle permet d’économiser les ressources nécessaires à la production, au transport et au refroidissement des aliments, et donc les émissions de CO2. Et cela représente évidemment aussi une diminution des dépenses pour le portefeuille.

Le projet sur le gaspillage alimentaire a été réalisé dans le cadre de la stratégie bruxelloise Good Food par FoodWIN, avec le soutien de Bruxelles Environnement.