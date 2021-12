E3 Harelbeke: 17 côtes au menu de la 64e édition

La 64e édition de l’E3 Harelbeke se déroulera le 25 mars 2022. Elle sera longue de 204 kilomètres et comptera 17 côtes sur son parcours, soit le même nombre que cette année.

"Il ne faut pas changer pour le plaisir de changer", a déclaré Jacques Coussens, porte-parole de l’E3 lors de la présentation en ligne de l’épreuve mardi. "Nous avons bâti un très bon concept au cours des dernières années et on a déjà pu voir que notre parcours était parfait. Nous avons complètement repensé la course en 2014 et nous voulons rester fidèles à cet ADN. Notre devise est: ‘La course toujours’. Chez nous, la finale fait plus de 80 kilomètres. Après la plaine, propice aux échappées précoces, viennent les côtes, qui ouvrent la course".

L’E3 Harelbeke est aussi célèbre pour ses animations VIP, dont la course a été privée l’an dernier en raison de la crise sanitaire. "Nous souhaitons évidemment repartir de l’avant avec nos nombreux VIP et les animations pour les fans de cyclisme au départ et à l’arrivée. Si ce n’est pas possible, nous proposerons quelque chose de manière digitale", explique Jacques Coussens. "Mais nous sommes convaincus que nous vivrons de nouveau une période tranquille en mars".

Le Danois Kasper Asgreen a remporté la dernière édition de l’E3 devant le Français Florian Sénéchal et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Oliver Naesen a terminé 4e.