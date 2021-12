Nouveau décret "Inscriptions": voici ce qui va changer dès janvier 2022

Ce que le nouveau texte veut changer

Si le nouveau texte doit encore être discuté par les députés avant de passer l’écueil du vote parlementaire ce jeudi, celui-ci devrait normalement entrer progressivement en vigueur à partir de janvier prochain.

Son contenu renferme trois évolutions majeures.

1. Une refonte des instances régulatrices

Chargée d’organiser les dispositions de l’actuel décret, la commission interréseaux des inscriptions (CIRI) va laisser la place à deux nouveaux niveaux de structures.

La commission de gouvernance des inscriptions (COGI) reprendra le rôle de coordination et de pilotage du décret. Elle aura pour mission d’assurer le bon déroulement du processus, mais également de gérer les cas problématiques, exceptionnels ou de force majeure.

De nouvelles instances zonales

Un second niveau, décentralisé cette fois, va quant à lui être créé: il s’agit des instances locales des inscriptions (ILI), chargée d’alimenter la COGI. Celles-ci, au nombre de 10, seront chargées d’élaborer un plan d’action pour l’ensemble de la zone couverte sous l’autorité du directeur de zone, mais devront également rendre avis à la COGI sur les cas exceptionnels et de force majeure.

Il est à noter que, une fois ces nouvelles instances opérationnelles mises sur pied et une certaine expérience du terrain accumulée, la possibilité pourrait être donnée aux ILI de statuer en première instance sur les recours et cas problématiques, en lieu et place de la COGI. "Mais cela comporte un risque de perte de l’homogénéité des décisions", a toutefois prévenu la ministre

Mise en application (sous réserve du vote du décret) de cette évolution: janvier 2023.

2. La notion d’"école présumée incomplète"

Comme l’a rappelé la ministre face aux députés réunis en commission, "la grande majorité des familles ne sont pas concernées par des soucis" liés au processus d’inscription en première secondaire. Par contre, tous sont soumis pour l’instant aux mêmes règles en matière de délais, ce qui peut parfois engendrer une certaine angoisse qui n’a pas lieu d’être.

En instaurant la notion d’"école présumée incomplète", le futur décret ambitionne de supprimer les délais d’attente entre une inscription et sa confirmation pour une série d’écoles.

Une inscription directe

Les écoles concernées par cette nouvelle catégorie sont celles qui ont été déclarées comme "incomplètes" au regard de l’actuel décret durant les trois années scolaires précédant la session d’inscription concernée. Il s’agit des écoles ayant enregistré un nombre d’inscriptions inférieur à 100% des places déclarées durant les trois années précédentes et qui ne déclarent pas un nombre inférieur de places que celui déclaré durant ce même laps de temps.

Les écoles concernées seront identifiées par la COGI, mais garderont la possibilité de choisir si elles veulent être considérées comme "présumées incomplètes" ou non.

Pour ces écoles, les délais d’attente entre l’inscription et la confirmation et le classement des élèves candidats à l’inscription seront supprimés. En d’autres termes, cela signifie qu’un élève qui s’inscrira dans une telle école recevra automatiquement la confirmation de son inscription.

Mise en application (sous réserve du vote du décret) de cette évolution: janvier 2022.

3. Une modification de l’indice composite

Si les priorités n’ont "pas été modifiées substantiellement", certains ajustements ont été réalisés. Ils auront pour conséquence une modification du calcul servant à établir l’indice composite des élèves.

Renforcer la mixité sociale

D’une part, le futur décret projette l’inversion de la dévolution des places entre la portion du calcul liée à l’indice socio-économique des écoles et les priorités. Désormais, les priorités seront d’abord attribuées et puis entreront en jeu les portions basées sur l’indice socio-économique (à hauteur de 20,4% pour les écoles à indice socio-économique faible; à hauteur de 10,2% pour les autres).

Cette inversion permettra d’inclure un peu plus d’élèves issus des écoles à indice socio-économique faible (qui composent environ 40% des écoles primaires en Fédération Wallonie-Bruxelles), estime la ministre. "En l’occurrence, ceux qui bénéficient d’une priorité".

D’ici la fin de la législature (horizon 2024), le gouvernement souhaite instaurer un indice socio-économique individuel à l’élève (et non plus sur base de l’école primaire fréquentée), mais la chose est à l’heure actuelle techniquement impossible.

Distance domicile - école

D’autre part, l’indice composite gardera la même logique mais une réduction significative (-70%) du critère "domicile - école primaire" sera appliquée. Le critère le plus important dans le calcul de l’indice deviendra alors celui de la distance entre l’école secondaire et le domicile. "Le poids du critère du premier choix des parents s’en voit ainsi renforcé", estime encore Caroline Désir.

Une réflexion est en cours au sein du gouvernement pour permettre la prise en compte des transports en commun dans le calcul des distances, mais aussi du lieu de travail plutôt que du domicile.

Mise en application (sous réserve du vote du décret) de cette évolution: janvier 2023.