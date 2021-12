8 trafiquants de drogue présumés interpellés, 800 plants de cannabis et 75.000 euros découverts

Huit suspects ont été interpellés dans le cadre d’une enquête de la zone de police Bruxelles-Ouest et déférés devant le juge d’instruction. Deux d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt.

Une enquête de la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe/Ganshoren/Jette/Koekelberg) a abouti à la découverte de 800 plants de cannabis et d’une somme de 75.000 euros, ainsi qu’à l’arrestation de huit personnes suspectées de trafic de drogue.

"La Brigade anti-banditisme de la zone de police Bruxelles-Ouest a procédé, le 8 septembre 2021, au contrôle d’un conducteur en stationnement à Jette. L’intéressé était en possession d’une importante somme d’argent et d’une petite quantité de stupéfiants. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, puis relaxé", a expliqué la zone, dans un communiqué ce mardi.

"Certaines indications ont poussé la section ‘stupéfiants’ et le parquet à effectuer d’autres devoirs d’enquête", a-t-elle déclaré. Le suspect interpellé le 8 septembre ne s’est pas méfié et il s’est avéré qu’il se livrait vraisemblablement à la culture et à la vente de cannabis avec des complices. L’enquête a alors été placée sous la direction d’un juge d’instruction.

Armes à feu prohibées, munitions, silencieux, voitures de luxe

"Le 1er décembre 2021, seize perquisitions ont été menées à Ganshoren, en Région bruxelloise, dans le Brabant flamand et à Anvers, toutes exécutées par une soixantaine de policiers de la zone de police Bruxelles-Ouest. Ont été découverts 800 plants de cannabis dans une habitation à Hal. Un second bâtiment était en cours d’équipement pour y installer une telle plantation. Une somme de 75.000 euros, une quantité de 12 grammes de cocaïne, une autre de 400 grammes de marijuana et une dernière de 44 grammes de haschisch ont été saisies", a détaillé la police.

Les enquêteurs ont également saisi deux armes à feu prohibées, des munitions et un silencieux, ainsi que trois voitures de luxe.

