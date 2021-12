Le poste 3-4 américain Kayel Locke rejoint Mons-Hainaut

Mons-Hainaut a annoncé ce mardi matin l’arrivée de l’Américain Kayel Locke (1m96 et 27 ans) pour la suite de la saison en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Le contrat du Croate Paolo Marinelli, arrivé en tant que pigiste médical il y a quelques semaines, arrivait à échéance lundi et le club a décidé de ne pas le prolonger. Dès lors, les dirigeants montois ont jeté leur dévolu sur le poste 3-4 américain Kayel Locke. Âgé de 27 ans (1m96), Kayel Locke a évolué en NCAA (à UNC Greensboro Spartans), le championnat universitaire américain, jusqu’en 2016 et a ensuite rejoint diverses ligues européennes comme la Finlande, le Portugal et l’Estonie. En 2019, il a décroché le titre de champion des Pays-Bas avec Landstede Hammers - Zwolle.

Depuis le début de cette saison, il évoluait au Mexique, du côté d’Abejas de León, où il tournait à 9 points et 4.1 rebonds de moyenne en 20 minutes. Son arrivée permettra aux Montois de compenser le départ en début de saison de Michael Gilmore ainsi que la blessure de Justin Cage, dont l’indisponibilité est d’environ trois mois.

Au classement de la BNXT League, Mons pointe à la 3e place avec un bilan de 6 victoires pour 4 défaites.