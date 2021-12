Les Responsible Young Drivers ne seront pas disponibles cette année encore lors du Nouvel An. BELGA (Illustration)

Pas de Responsible Young Drivers pour la nuit du Nouvel An!

Les fêtes étant interdites et les espaces horeca devant, selon les règles actuelles, fermer leurs portes à 23h00, la nuit de Nouvel An devrait être plus calme que d’habitude sur les routes du pays.

Les Responsible Young Drivers ne seront dès lors pas de sortie, pour la deuxième année consécutive, ont indiqué les organisations pour les trois Régions ce mardi.