Des colis d’enfants, 444 sapins chez lui, des idées cadeaux, pourquoi la bûche: 10 articles 100% Noël sélectionnés pour les familles

Plus que quelques jours avant Noël. Pour l’occasion, l’Avenir vous propose une sélection d’articles pour les familles 100% Noël. C’est parti!

J’ai un secret

Il y a des choses qui sont dures à avouer. Moi, j’ai un secret. Un secret périodique. Qui manque de m’exploser au visage chaque année, au mois de décembre. Et qui fait de moi une mère pas tout à fait sympa, qui ne réalise pas le rêve de ses enfants adorés….

JE-N’AIME-PAS-NOËL!

Ça y’est, c’est dit. Ne le répétez pas à mon entourage, et surtout pas à mes enfants, devant qui je fais assez bien illusion. Mais, je l’avoue, en faisant le minimum du minimum. Les décos, les cadeaux, la journée à table, la musique,… mon dieu que je déteste tout ça! Je fais belle figure, parce que, se retrouver en famille, ça, j’aime. Mais sans tout ce tralala!

Cette année, et pour la première fois depuis bien longtemps, contrainte et forcée par mes deux petites têtes blondes (et surtout les étoiles dans leurs beaux yeux), j’ai accepté de réaliser un "sapin" de Noël. En vrai, j’ai mis quelques boules et une guirlande lumineuse sur une fausse plante verte.

Le résultat n’est pas si mal… Et j’avoue que, le soir, dans mon fauteuil, cette jolie guirlande qui scintille de mille feux me détend. Serais-je en train de me faire gagner par la magie de Noël? Affaire à suivre.

Par Adeline Nonet

DÉCOUVREZ TOUS NOS ARTICLES "MA FAMILLE, MES ACTUS" Des questions, des suggestions d’articles, de reportages, de décryptages… concernant la famille? Envoyez-nous tout cela sur notre adresse mail: hellofamille@lavenir.net Venez partager et échanger dans notre groupe Facebook.

DANS L’ACTU

SOLIDARITÉ Des colis cadeaux des enfants pour les plus démunis

Les enfants de maternelle de l’école communale de Namêche confectionnent des colis cadeaux qui seront distribués aux enfants des restos du cœur. Une attention touchante en pleine période des fêtes de fin d’année.

INSOLITE Thomas a décoré sa maison… avec 444 sapins!

Un Allemand détient le record du monde d’arbres de Noël au même endroit. Cette année, il a décoré l’intérieur de sa maison avec… 444 sapins! Incroyable, non? À découvrir en images.

MODE Pourquoi les pulls de Noël ont-ils autant de succès?

Les pulls (moches) de Noël continuent de séduire. Alors qu’on célébrera la Journée mondiale du pull de Noël le 17 décembre, comment expliquer le succès de cette tendance venue des pays anglo-saxons?

SOLIDARITÉ Des électroménagers pour 125 familles sinistrées

Samedi dernier, les frigos, cuisinières, machines à laver etc. achetés par la Croix-Rouge grâce aux dons financiers reçus des citoyens ont été distribués aux familles sinistrées de la région de Verviers. Un passage du père Noël avant l’heure.

MERCI Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de 50 % de réduction sur votre abonnement!

EN PRATIQUE

STREAMING Ce que les plateformes vous réservent pour les fêtes

Pas encore de reconfinement en vue, mais mieux vaut tout de même prendre les devants et prévoir un plan B: voici les nouveautés qui pourraient vous occuper pendant les fêtes.

VIDÉO Repas de fêtes: le plateau de boudin, la tradition

Le boudin, surtout noir, à Noël est une tradition très ancienne. Il fut une époque, finalement pas si lointaine, où chaque famille engraissait un cochon qui était en général abattu avant la période des fêtes. Pourquoi? Réponse dans notre article.

SORTIE Noël au château de Modave fête ses 30 ans

Depuis 1991, le château des Comtes de Marchin ses habits de fêtes. En pénétrant dans la salle à manger, sous les notes du Casse-Noisette de Tchaikovski, vous êtes accueilli par des ours polaires. Au milieu de la grande pièce, trône non pas la traditionnelle table de banquet, mais une dame bien emmitouflée sur un traîneau nordique. Il ne manque que les rennes pour rêver de la Laponie. À voir jusqu’au 9 janvier.

BON PLAN - Le Calendrier de l’Avent Le Calendrier de l’Avent est parfait pour insuffler dès le 1er décembre la magie de Noël. Nous vous réservons de jolies surprises par jour pour un compte à rebours jusqu’à Noël des plus exaltants. Bonne chance!

COUPS DE CŒUR

CADEAUX Nos coups de cœur pour 2021

Quels cadeaux mettre sous le sapin? On vous aide avec nos sélections thématiques de cadeaux pour les fêtes (jeux de société, livres, parc d’attractions, etc.).

JEU Le vrai ou faux du père Noël

Le père Noël est le personnage incontournable de la fête de Noël. C’est lui qui distribue les cadeaux aux enfants sages. Mais le connaissez-vous réellement ? Faites le test!

VIDÉO D’où vient la bûche de Noël?

"D’où vient la tradition de la bûche de Noël?", c’est la question que Lula, 10 ans, a posée au JDE. Avec nos marqueurs, nous lui avons répondu.