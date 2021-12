Quels livres offrir à Noël ? Voici les coups de cœur de nos libraires

Tous les trois mois, les libraires indépendants de la province, de Luxembourg, vous livrent leurs coups de cœur. De bonnes idées lecture pour le printemps.

Aujourd’hui les neuf librairies indépendantes de notre province vous proposent leurs coups de cœur pour l'hiver.

"Livre's" à Marche

Roman « Apaiser nos tempêtes », Jean Hegland

« Nous avons été pris aux tripes par les personnages qui interrogent les choix, la vie des mères et de leurs enfants au fil des années mais aussi la place des femmes et de l’éducation dans la société. Un cri du cœur qu’on n’est pas près d’oublier. »



Roman « Au prochain arrêt », Hiro Arikawa, Actes Sud

« Avec ce roman, vous voyagerez à bord d’un train reliant deux villes au Japon. Vous vous attacherez aux passagers qui racontent leurs vies. Nous avons adoré voyager avec eux ! Montez, vous aussi, dans ce train ! »



Beau livre « Légitimes », Nafi Yao, Courgette Éditions

« Cet ouvrage édité par une nouvelle maison d’éditions belge présente des portraits de femmes. Via son objectif, l’artiste capte la lumière que renvoient ces femmes, qui par la force de leurs engagements, marquent les changements de notre société. »

"L'ovni" à Arlon

Jeunesse « Nous, les émotions », Tina Oziewicz et Aleksandra Zajac, La Partie

« Un album pour enfants tout en douceur et subtilité pour parler des émotions avec les petits. Bien que le sujet soit éculé, ce livre est une vraie réussite et nouveauté. »

Bande dessinée « Les grands cerfs », Gaëtan Nocq, Daniel Maghen éditions

« Une adaptation personnelle et très réussie en bande dessinée du magnifique roman du même nom écrit par Claudie Hunzinger. On peut lire l’un ou l’autre ou les deux. »

Poésie « Les gens qui plantent », Xavier Fender et Marie Poirier, Les Venterniers

« Nouveau titre issu de la fabuleuse collection « Les gens qui… », Inspiré par le travail d’un maraîcher, ce recueil illustré de quelques dessins nous parle avec poésie et finesse de celles et ceux qui sèment. »

"Croisy" à Bastogne

Jeunesse « Tu es extraordinaire », R. Brisenden et N. Reed, 1 2 3 Soleil

« Qui, après une mauvaise journée, n’a jamais rêvé d’être quelqu’un d’autre ? Et si, au lieu de regarder chez le voisin, on regardait d’abord à l’intérieur de soi. Cet album plein de peps, de couleurs et de jolis mots offrira à votre enfant l’opportunité de se rendre compte de ce qu’il est, de ce qu’il peut devenir, et surtout de l’aspect illimité de ses rêves! »

Roman « La Trace des étoiles », Eva Binamé, Empaj

« Ce doux roman entrecroise deux histoires : celle d’Esteban, petit péruvien de 4 ans et celle de Louis, 25 ans, étudiant en médecine. Un roman surprenant, empli d’évasion et de suspense. »



Roman « Lorsque le dernier arbre », M. Christie, Albin-Michel

« Fresque familiale, à la trame temporelle concentrique, comme les stries des arbres, véritables héros de ce roman, et des personnages torturés, en recherche de leurs racines. »

"Le Litherer" à la Roche

Bande dessinée « Les Temps Nouveaux – intégrale », Warnauts et Raives, Le Lombard

« 1938. Après 8 ans passés au Congo, Thomas revient, dans son village ardennais déchiré entre rexistes pro-nazis de Léon Degrelle et querelles intestines. Une BD passionnante, intrigante, au cœur d’une page sombre de l’Histoire. »

Biographie « On The Road Again », Ludovic Daxhelet et Muriel Libert

« Cet ouvrage, très ludique, facile à lire, accrocheur et très bien illustré, décrit la trajectoire de Ludovic Daxhelet, aujourd’hui animateur sur RTL-TVI, issu d’une famille ardennaise, et découvert lors de l’émission d’aventure « Pékin Express »



Nouvelles « Les Douze coups de Minuit », Marc Pasteger, Weyrich

« Il s’en passe des choses la douce nuit de Noël… Chacun des héros de ces histoires va vivre en cette période enchantée une aventure extraordinaire, insolite et vraie ! Ce livre captivant se dévore en une soirée. »

"Le temps de lire" à Libramont

Essai « Les grandes oubliées », Titou Lecoq, l’Iconoclaste

« Accessible, drôle et rigoureux, cet essai se lit comme un roman. L’auteure nous offre une relecture de l’histoire dans laquelle les femmes ont dirigé, crée, combattu, gouverné, écrit… et y retrouvent enfin une juste place. »

BD Jeunesse « L’année où je suis devenue ado », Noria Dasne, Casterman

« Écrit sous forme de journal, ce roman graphique mélange texte et BD pour offrir avec humour et justesse, tous les questionnements d’une jeune fille de 12 ans entrant dans le monde de l’adolescence. Beau et moderne. »



Beau livre « Ici », Martine et Philippe Delerm, Seuil

« Un peu de douceur et de poésie avec les textes savoureux de Philippe Delerm, illustrés par les dessins subtils de Martine, son épouse. Il y a la vie qui passe, des saisons, des saveurs, des questions, des angoisses.. des tentatives d’habiter l’ici et de l’apprivoiser »

"Le point-virgule" à Arlon

Roman « Mohican », Éric Fottorino, Gallimard

« Un agriculteur meurt d’avoir fait confiance aux pesticides. Il autorise l’installation d’éoliennes contre l’avis de son fils. Deux visions de l’agriculture, deux générations qui s’opposent, deux combats… Et si l’avenir de l’agriculture ne se résumait pas uniquement à l’utilisation des énergies vertes. Ce roman est le reflet de notre époque. »

Thriller historique « Les promises », J.-C. Grange, Albin-Michel

« Berlin 1933. Des jeunes femmes, proches d’Hitler et de hauts dirigeants allemands sont mutilées et assassinées par un tueur mystérieux. Une enquête qui laisse entrevoir les atrocités du nazisme. »

Jeunesse « Loup gris et louvette », G. Bizouerne et R. Badel, Didier Jeunesse

« Alors que tous les animaux ont une amoureuse, le loup veut lui aussi trouver l’amour. Bien qu’ayant mis tous les atouts dans son jeu, sa tentative se révèle périlleuse. »

"La dédicace" à Virton

Roman « Blizzard », Marie Vingtras, Éd. de l’Olivier

« Malgré le violent blizzard sur l’Alaska, une femme sort se promener avec un jeune garçon. Elle le quitte des yeux 30 secondes, cela suffit pour le perdre de vue. Tous les habitants du hameau partent à sa recherche. Un roman choral parfaitement maîtrisé ! »

Thriller « Avant les années terribles », Victor Del Arbol, Actes Sud

« Isaïe vit à Barcelone. Une connaissance Ougandaise l’invite à rentrer au pays pour participer à une rencontre sur la réconciliation nationale. Or Isaïe est un ex-enfant soldat et l’Ouganda, un pays où règne la violence. Une intrigue passionnante ! »



Bande dessinée « Noir Burlesque », Marini, Dargaud

« Il s’agit d’une Bande dessinée « polar » palpitante. Le dessin est admirable, nostalgique et rend hommage au cinéma américain des années 1950. Des femmes fatales, des belles voitures, des truands, la mafia… À lire absolument ! »

"L'oxygène" à Neufchâteau

Nouvelles « Saintes neiges, prie pour nous », Marc Piret, Weyrich

« Des nouvelles qui virevoltent autour de la neige et de son bonhomme, « dont la vie est un enfer ». Magique, féerique, la neige, au centre de ce recueil de nouvelles et de réflexions, sera-t-elle la prochaine victime du réchauffement climatique ? »

Roman « Les sympathiques – La légende du Hey-Kant », Laurent De Wouters d’Oplinter, Académia

« Une plongée dans le XVIIIe siècle aux environs de Leuven et Tervuren, mais également à Florence. Elle nous transporte dans la Culture de l’époque. Un ouvrage qui vaut son poids… »

Jeunesse « La cabane », Sandra Edinger, Pastel

« Deux jeunes vont construire une cabane dans la forêt, avec le matériel trouvé sur place. « Ici, c’est chez nous ! » avertissent les deux enfants. Pourtant, la forêt est déjà bien habitée…À raconter dès 3 ans. »

"Le rat des champs" à Vielsalm

Nouvelles « Invitation à des orages d’été », Reinhard Lettau, illustrations d’Alfred, L’Arbre Vengeur

« Des personnages plus farfelus les uns que les autres, des situations parfois grotesques, une douce ironie. Bref un livre à savourer sans restriction. Publiées au début des années 60 en Allemagne, elles marquent d’emblée le territoire d’un écrivain doué pour les labyrinthes imaginaires. »

Beau livre « Bistro belge », Toni de Coninck, Luster

« Les photos sont magnifiques, les lieux choisis pleins de charme. Que demander de plus, si ce n’est y être au plus vite dans ces bistros belges. »

Humour « Carnets de bord », Sempé, Les Cahiers dessinés

« Parce que Sempé, c’est tout à la fois drôle, intelligent, malicieux, poétique et toujours si juste… Deux cents dessins noir et blanc lèvent le voile sur les « secrets de fabrication » de Sempé. »

Les coups de coeur de la rédaction

Roman « Au printemps des monstres », Philippe Jaenada, Mialet-Barrault

« 1964, un enfant de 11 ans est retrouvé mort dans un bois. Un corbeau, surnommé l’étrangleur, défraie alors la chronique. P.Jaenada revient sur l’affaire Lucien Léger, qui avait fait grand bruit dans les années 60. Comme dans « La Serpe », il livre une enquête exponentielle de 750 pages, glaçante et passionnante, qui est aussi le portrait d’une époque.»

Roman « La carte postale », Anne Berest, Grasset

« À partir d’une missive sur laquelle sont inscrits les noms de quatre membres de sa famille disparus durant la Shoah, A. Berest remonte le fil de son histoire familiale et interroge sa judéité »

Bande dessinée « Blacksad t.6 – Alors, tout tombe », Diaz Canales et Guarnido, Dargaud

« Le duo Canales-Guarnido revient avec son célèbre détective à tête de chat : J. Blacksad. Pour une enquête dans un New-York peuplé de personnages zoomorphes. »