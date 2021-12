Le fisc va avoir accès à vos comptes bancaires au 31 janvier 2022

D’ici au 31 janvier 2022, votre banque devra mentionner au fisc les sommes placées sur les comptes à vue et les comptes d’épargne.

Le secret bancaire? C’est bientôt de l’histoire ancienne. Pour lutter contre la fraude, le gouvernement a décidé de donner accès au fisc à une partie des transactions financières de chaque citoyen.

Concrètement, au 31 janvier 2022 au plus tard, les banques, les sociétés boursières et les compagnies d’assurances devront indiquer au fisc le montant des avoirs sur tous les comptes bancaires, les investissements boursiers et le solde des assurances de chaque Belge.

Avec cette mesure, l’objectif est clair: lutter contre la fraude sociale et fiscale et récupérer (au moins) un milliard d’euros d’impôts non payés. Que ce soit de manière préventive ou répressive.

Deux fois par an - le 30 juin et le 31 décembre - les banques devront communiquer un état de nos avoirs au fisc. Toutefois, l’administration fiscale n’aura pas accès à l’aperçu des transactions financières effectuées.

L’objectif est de lutter contre les fraudes de grande ampleur, liée à la TVA ou au blanchiment d’argent notamment. Il doit toujours y avoir une raison sérieuse pour mener une enquête.

Avec cette nouvelle mesure, blanchir de l’argent ou encaisser un paiement en noir sera nettement plus compliqué. Autrefois peu coopérantes, les banques seront donc un élément central de cette lutte contre la fraude.

Dans la Dernière Heure, le cabinet de Vincent Van Peteghem, le ministre des Finances prétend s’attaquer avant tout aux grands tricheurs et non aux petits citoyens: "L’objectif est de lutter contre les fraudes de grande ampleur, liée à la TVA ou au blanchiment d’argent notamment. Il doit toujours y avoir une raison sérieuse pour mener une enquête".

Quid de la protection des données? La question reste en suspens. Dans son article, la DH rappelle que l’Autorité de protection des données avait déjà qualifié la mesure de "centralisation poussée et risquée des données financières, qui est disproportionnée par rapport aux fins prévues".

