Motard flashé à 160 km/heure: il avait dépassé la voiture de police à Chièvres!

La zone de police de Sille et Dendre annonce avoir interpellé un motocycliste qui roulait à plus de 160km/heure dans le centre de Chièvres (chaussée de Saint-Ghislain), vendredi dernier.

"Le motocycliste pressé n’a pas remarqué notre véhicule de police et l’a doublé à une vitesse excessive (+ de 160km/heure)" indique la police sur le réseau "social" du Facebook.

"Résultat après interpellation: la moto était "débridée", le jeune conducteur imprudent n’était plus titulaire du permis de conduire approprié; dès lors, sur décision du parquet, la moto a été immobilisée et prise en charge par un dépanneur. Le prochain épisode se jouera devant le tribunal de police."

La police de la même zone a effectué d’autres contrôles, samedi fin d’après-midi et en cours de soirée à plusieurs endroits, afin de vérifier le taux d’alcoolémie.? "136 conducteurs soumis à l’éthylotest avaient bien assimilé la règle; deux ?avaient malheureusement bu le petit coup de trop (entre 0,22 et 0,35mg/lAee): retenue du permis trois heures et 179€ d’amende. Trois étaient positifs (taux > à 0,35mg/lAee): retenue du permis six heures et amende à partir de 420€. Aucun conducteur contrôlé ne présentait un taux supérieur à 0,65mg/lAee et donc, personne cette fois-ci ne s’est vu retirer son permis immédiatement pour une durée de quinze jours."

"Nous multiplierons les contrôles dans le cadre de la campagne BOB" avertit la police.