Chiffres Covid ce mardi 14 décembre en Belgique: le nombre de patients en soins intensifs regrimpe à hauteur du pic de la 4e vague

La décrue n’est pas encore réellement amorcée en soins intensifs face à la pandémie de coronavirus en Belgique.. Si les contaminations continuent à baisser, les hospitalisations stagnent.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique a encore fortement reculé, selon les dernières données de l’Institut de santé publique Sciensano mises à jour ce mardi matin.

Du 4 au 10 décembre, la moyenne des nouveaux cas était ainsi de 13.315 par jour, un recul de 22% par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre était de 13.980 dans le bilan de la veille.

Le nombre d’admissions à l’hôpital poursuit lui aussi sa baisse, pour une moyenne de 270 par jour entre le 7 et le 13 décembre. Mais cette diminution, entamée le 2 décembre quand le sommet atteignait 321,9 par jour, semble ralentir. Ces derniers jours, cette moyenne était de de 283,3 vendredi, 282,3 samedi, 275 dimanche et 271 hier.

Selon les derniers chiffres, 3.382 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid-19 lundi, soit une centaine de plus que la veille. Parmi elles, 838 se trouvaient en soins intensifs, soit 11 de plus que la veille qui marquait une première baisse significative après le pic à 840 dans le rapport de dimanche. Pour rappel, lors des trois précédentes vagues de Covid-19, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1286, 1474 et 946.