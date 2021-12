Yahya Nadrani revient au bon moment

De retour de suspension, il va stabiliser une défense qui s’est perdue face aux Mauves.

Un être vous manque et tout est dépeuplé… Sans Nadrani, les Métallos ont été trop fébriles sur le plan défensif samedi, alors que c’est ce qui avait fait leur force lors du 7/9 du mois de novembre.

Remplacé par Faye, qui n’a pas démérité malgré quelques maladresses, Nadrani est devenu essentiel dans cette défense sérésienne. "Finalement, ce n’est pas plus mal qu’il se soit reposé contre Anderlecht", sourit Jordi Condom. Son retour de suspension ce mardi pour le déplacement capital au Cercle Bruges est providentiel.

Nadrani a dû s’adapter à un nouveau système instauré par son coach. Dans une défense à trois, le Stéphanois a d’abord occupé le rôle central, celui de chef d’orchestre. "Il a toutes les qualités défensives : interception, pressing, un bon jeu de la tête malgré sa taille (NDLR: 1,83 m). Mais surtout, il analyse bien les choses et a un bon mental. C’est une pièce maîtresse et on est content de l’avoir, parce qu’il est solidaire et travaille bien. Il est encore jeune (24 ans), donc sa marge de progression est bonne aussi", met en avant le Catalan.

Depuis le partage face à La Gantoise (0-0), le cinquième au classement du Lion d’Or – qui récompense les meilleurs joueurs d’origine maghrébine – était le défenseur le plus en vue avec 32 duels défensifs gagnés (76 % de réussite), seulement 12 duels perdus balle au pied (autant que Cissé, qui était stratosphérique lui aussi) et une précision dans les passes vers l’avant (71 % de réussite).

Il a surtout un mental de gagnant et une vraie personnalité de leader. Avec l’arrivée de Dario Del Fabro, qui n’a pas sa vitesse et la même volonté de prendre des risques, Nadrani avait glissé à droite dans la défense à trois. Avec succès, car il était en pleine bourre avant cette suspension pour abus de cartons jaunes.

Il permet à Bernier d’évoluer plus libéré

Depuis le forfait de Mansoni, Bernier a occupé le rôle de piston sur le flanc droit. Ailier de formation, le Dinantais devait penser défensivement, une nouveauté.

Et c’est là qu’on voit l’importance de Nadrani. Le Stéphanois avait un positionnement moyen plus haut que Boulenger et Del Fabro pour soutenir Bernier et rattraper ses erreurs de jeune défenseur. Une stabilité défensive mais aussi une capacité à se déployer rapidement, c’était la force des Sérésiens. Face à Anderlecht, Faye, qui n’a pas cette sensibilité offensive même s’il a évolué au poste de back droit par le passé, était plus loin de Bernier, presque sur la même ligne que Del Fabro. Et c’était peut-être ce manque de soutien à Bernier qui a coûté cher aux Métallos. Sans Nadrani pour faire tampon derrière, Bernier, qui apporte une vraie plus-value à ce poste, a semblé perdu dans ses idées et a commis des erreurs.