Vague de vols à Ciney: un jeune homme interpellé

Les enquêtes sont en cours pour établir des recoupements vers des faits plus anciens.

Ce weekend, plusieurs Cinaciens évoquaient sur les réseaux sociaux des vols ou tentatives de vols, notamment dans le bas de la ville et de la rue Piervenne.

La zone de police Condroz-Famenne a commenté ces faits dimanche soir: " Des Cinaciens ont aperçu une certaine activité policière tôt ce matin. Un jeune homme suspecté d’être impliqué dans divers faits de vols a été interpellé et sera présenté aux autorités judiciaires ce lundi. Les enquêtes sont en cours pour établir des recoupements vers des faits plus anciens. Une discrétion minimale nous est nécessaire pour travailler avec objectivité et efficacité. Nous ne pouvons donc réagir plus en avant sur les réseaux sociaux étant donné notre devoir de réserve."

Les personnes qui devraient potentiellement se sentir concernées personnellement par des faits de vols dans le centre et le bas de Ciney peuvent joindre la police au 083 687 300 ou via zp.condroz-famenne@police.belgium.eu.