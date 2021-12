"Je garde cela dans un coin de ma tête mais cela me plairait bien de jouer", explique David Goffin.

Les quatre et cinq mars 2022, la Belgique jouera un match de barrage en Finlande dont le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de la Coupe Davis. Une belle opportunité pour notre pays de retrouver le gratin du tennis mondial. La présence de David Goffin lors de cet affrontement ferait bien évidemment augmenter les chances de notre pays. Absent des deux derniers matchs de notre équipe nationale (face à la Hongrie et la Bolivie), David Goffin ne serait pas contre un retour.

"Cela fait un moment que je n’ai plus joué pour la Belgique, depuis l’élimination à Madrid en novembre 2019. Je pense que c’est peut-être l’occasion de rejouer en Coupe Davis après la superbe victoire de l’équipe contre la Bolivie en septembre dernier. Ce serait bien de s’imposer en Finlande pour refaire une compétition avec la phase finale du groupe mondial en fin de saison. Le tirage n’est pas facile car les Nordiques possèdent de bons joueurs en simple et en double. Je vais en discuter avec notre capitaine, Johan Van Herck. Il faudra aussi voir comment ma saison va démarrer. Je garde cela dans un coin de ma tête mais cela me plairait bien de jouer."

D’autant plus que plusieurs éléments sont favorables à la présence de David Goffin dans l’équipe à cette période de l’année, qui se situe entre les tournois de Doha et Dubaï et le départ pour Indian Wells.

"Il ne faut pas changer de continent, il ne faudra pas prendre de nombreux avions pour se rendre en Finlande, ni jouer en altitude ou sur de la terre battue lors de la saison sur dur", explique le Liégeois, qui semble motivé à retrouver une compétition par équipes.