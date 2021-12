David Goffin: "Top 30 pendant 8 ans, c’ est quand même pas mal"

David Goffin espère ne plus connaître de pépins physiques en 2022 et prouver qu’il peut toujours réaliser de grandes choses sur le circuit. jean-christophe Guillaume

David Goffin est persuadé qu’il peut à nouveau battre les meilleurs et retrouver un très bon niveau en 2022 sans ses problèmes de santé.

Bree et Monaco pour la revalidation d’un genou meurtri (fracture de fatigue) pendant l’année 2021. Valence, Tenerife et enfin Huy pour relancer la machine, retrouver le rythme des échanges avec l’objectif de prouver en 2022 qu’il n’est pas fini comme certains pourraient le penser. David Goffin travaille d’arrache-pied avec son staff, mais aussi des aides extérieures, depuis plusieurs semaines pour se refaire une santé et un moral qui ont souffert depuis plusieurs mois. L’alerte trentenaire (31 ans), qui porte à lui seul au plus haut niveau tennistique le drapeau de la Belgique depuis plusieurs années, ne semble pas repu. Son amour de la petite balle jaune et la passion pour son métier le poussent à encore transpirer et souffrir sur les courts. Le Liégeois veut encore se prouver certaines choses comme il l’expliquait ce lundi après-midi sur l’un des courts du centre provincial de Huy, après une bonne séance de travail avec Yannick Mertens sous l’œil attentif de son coach et ami, Germain Gogounon.

David, est-ce que votre préparation continue de bien se dérouler et est-ce que votre genou répond correctement aux efforts?

Tout va bien et surtout le genou va bien, c’est positif, je suis content. La préparation est, elle, de plus en plus intensive et évolue bien. Ces derniers jours, j’ai suivi de grosses séances avec plusieurs fois du tennis. Et j’ai bien digéré ce rythme.

Pendant cette préparation vous avez travaillé à Valence, à Tenerife et à Huy, c’est une volonté de votre part de bouger?

Après avoir récupéré de mon genou avec un travail à Bree sous l’œil de Sam Verslegers, le kiné de Kim Clijsters, j’ai entamé ma préparation à la saison 2022 en septembre-octobre. Ce qui veut dire que j’étais décalé par rapport aux autres joueurs du circuit. Il fallait donc trouver des solutions. Le dernier voyage à Tenerife s’est avéré très positif. J’ai pu travailler à l’extérieur sous un bon climat avec Gaël Monfils, Dennis Novak et des jeunes de l’académie de Günter Bresnik, c’était bien. Je suis aussi passé par Monaco où je retourne après le tournoi de Caen de cette fin de semaine. On essaie de trouver des solutions pour s’entraîner un maximum à l’extérieur avec des bons partenaires. Le but est aussi de chasser une certaine lassitude qui pourrait s’installer.

Quel est l’objectif de votre participation au tournoi amical de Caen jeudi?

C’est la reprise de la compétition. Le but est de rejouer et de refaire des points pour la première fois depuis le mois d’août. Je suis content de pouvoir jouer un ou deux matchs. Cela me permettra aussi de voir où j’en suis.

Entre l’année 2020, qui a été pourrie par le Covid-19, et 2021 où vous avez été pas mal blessé, vous sortez d’une période qui n’était pas la plus sympathique de votre carrière. Est-ce que cela vous a pesé moralement?

Ce n’était pas chouette et à un moment, il fallait prendre une décision. Elle a été prise après l’US Open 2021, je ne pouvais plus continuer dans ces conditions, il me fallait une coupure. Jouer sans arrêt avec des douleurs ou en alternance, cela n’allait plus. Ce n’était pas l’idéal. Je ne voulais revenir au tennis que si je ne ressentais plus de douleurs. C’est le cas pour le moment. J’ai pris le temps de me soigner et de me préparer pour être bien, à 100 %.

Est-ce que cette période sans tennis vous a permis de faire d’autres choses?

Finalement j’étais quand même fort occupé. Après l’US Open, il y a eu mon mariage et mon voyage de noces puis je me suis lancé dans ma rééducation avec les différents voyages entre la Belgique, l’Espagne et Monaco. Finalement, le temps est vite passé.

Pendant cette période sans tennis, avez-vous pensé à votre futur sur le circuit, à ce que vous avez encore envie de donner, de prouver?

Je veux montrer que je peux encore évoluer à un très haut niveau. Je veux revenir au top de ma forme et remonter au classement mondial. C’est pour tout cela que je travaille chaque jour. Le tennis, je l’ai, le niveau, je l’ai, j’en suis certain. C’est à moi de le montrer dans les matchs la saison prochaine.

Pendant votre absence, avez-vous regardé le tennis à la télévision.

Pas trop. J’ai un peu regardé le Masters. J’ai suivi les résultats mais je ne regardais pas. Je n’avais pas le temps et j’ai profité de mon temps libre pour faire un peu autre chose.

Est-ce qu’entre votre début sur le circuit pro il y a plus d’une décennie et maintenant, vous avez vu une évolution au niveau du tennis?

Le niveau a augmenté et augmente encore. Avant, entre le Top 30 et le Top 100 l’écart était plus grand que maintenant. De nos jours, tout le monde peut battre tout le monde. On retrouve une grosse quantité de joueurs avec un haut niveau tennistique et physique. Il y a des jeunes, des moins jeunes et des anciens qui sont encore présents. On retrouve un grand groupe de joueurs. Je pense que dans les années qui viennent, on va rencontrer de grandes surprises dans les tournois. Pas mal de joueurs vont recevoir des occasions de briller et ceux qui parviendront à saisir l’opportunité qui se présentera récolteront une belle performance. Et j’espère pouvoir y arriver. En plus des anciens, on retrouve plein de joueurs qui montent : Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Et on ajoute les gars qui sont déjà bien installés : Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipas et Dominic Thiem qui va revenir.

Est-ce que le circuit masculin traverse une période de transition?

Oui, vraiment. Les plus jeunes possèdent déjà toutes les qualités et la bonne approche du tennis pour ennuyer les plus vieux. Nadal, Federer et Djokovic sont toujours là et peuvent encore évoluer à un niveau incroyable. Et on ajoute à cela ceux qui sont en pleine force de l’âge. Ce mélange est hyper intéressant pour le tennis et cela donne un niveau général très, très élevé. Cela permet aussi au public de voir souvent des matchs formidables. Mais il est clair que bientôt une page va se tourner avec des légendes qui pourraient quitter le circuit.

Justement, le retour de Roger Federer vous y croyez, vous avez envie d’y croire ou cela vous semble très compliqué?

J’ai envie d’y croire. Tennistiquement, je n’ai aucun doute sur ses capacités et sur le potentiel du Suisse. Physiquement, ce sera très difficile. Il doit récupérer de sa nouvelle opération au genou et il doit bosser pour retrouver un niveau physique parfait pour le top. S’il réussit cela et que son objectif est d’encore gagner un Grand Chelem, il devra tenir le coup pendant sept matchs à un très haut niveau sur deux semaines avec parfois des conditions dures comme en Australie ou à l’US Open. Est-ce qu’il peut y arriver face à des éléments comme Medvedev, Zverev ou Djokovic dans la dernière ligne droite des tournois? Ce sera compliqué.

Le tennis est de plus en plus physique, vous le ressentez?

Oui. Tout le monde est de plus en plus fit et de plus en plus professionnel. L’évolution de la préparation physique a connu une grande progression ces dernières années. Chaque joueur voyage avec son préparateur physique. Cet aspect a pris une place importante dans le tennis actuel.

Vous allez entamer la nouvelle saison en dehors du Top 30, ce qui n’est plus arrivé depuis 2014. Est-ce que cela va changer quelque chose pour vous?

Dans la programmation de ma saison cela ne devrait rien changer car je peux toujours entrer dans les mêmes compétitions. Cela va par contre changer quelque chose dans les tableaux. Le premier exemple, ce sera l’Australian Open. En étant 39e mondial, je ne devrais pas être tête de série. Ce qui veut dire que je peux hériter rapidement d’un gros morceau. Mais je sais qu’avec mon bon niveau je peux battre n’importe qui sur un match.

Et ne plus être dans le Top 30, cela change quelque chose pour vous, pour votre motivation?

C’est bizarre mais cela me fait plaisir. Pourquoi? Parce que cela veut dire que depuis huit ans, j’étais dans ce Top 30, ce qui est quand même pas mal. Sinon, je n’y pense pas. Le plus important à mes yeux, c’est de remontrer que je peux jouer à mon meilleur niveau. Je suis certain que si je reproduis cela, mon classement se bonifiera.

Après un an de travail avec Germain Gigounon comme entraîneur, comment jugez-vous cette collaboration?

J’ai une confiance aveugle en Germain. C’est un très bon coach qui me connaît parfaitement et il voit bien le tennis. En plus, il évolue et il progresse encore. C’est déjà un top coach et il va encore devenir plus fort avec le temps qui passe. Depuis douze mois on a bien bossé mais on a connu une année difficile avec mes pépins physiques. On s’occupait plus de mes genoux, de ma cheville que de mon tennis.