Charleroi: plusieurs agressions dignes d’ "Orange mécanique"

Pour le parquet de Charleroi, la journée du 15 juillet dernier est digne d’une scène d’Orange mécanique, tant Timmy, Jeanni et Jonathan se sont comportés comme des "barbares".

"À chaque fois que les trois hommes ont rencontré de la résistance, ils ont répondu de la plus mauvaise des manières en usant de violence"</em>, lance d’emblée le substitut Bouilliez, pour entamer son réquisitoire.

Le trio a d’abord fêté l’anniversaire de Jeanni, en abusant de la boisson. Ensuite, les fêtards ont fait trois victimes sur leur chemin. Tout d’abord, ils ont agressé une dame à la gare de Charleroi-Sud pour lui arracher son sac à main. Enceinte de 6 mois, la victime a chuté au sol sur le dos durant la violente scène.

Un peu plus tard, c’est devant un magasin Match que le trio s’est fait remarquer en frappant un client. "La victime a reçu plusieurs coups parce qu’elle a remarqué le manège suspect des trois prévenus, occupés à commettre un vol à l’étalage de bouteilles d’alcool. Elle a tenté d’intervenir pour les empêcher de prendre la fuite", précise le parquet.

La troisième et dernière victime du trio est un automobiliste, témoin d’une drôle de scène lorsqu’il a vu les trois hommes vandaliser un véhicule. "L’un des gaillards lui a demandé de l’argent, avant de le sortir de la voiture pour le frapper à coups de poing et de pied, avec ses deux amis."

Pour ces agressions, et en fonction des antécédents de chacun, le parquet a requis des peines différentes de prison ferme. Pour Timmy, celui qui dont le casier judiciaire est le plus lourd et qui se trouve en état de récidive, c’est une peine de 4 ans de prison qui est requise. Pour Jeanni, son acolyte, le parquet requiert 3 ans de prison. Jonathan, jugé par défaut, risque quant à lui une condamnation à deux ans de prison.

Le jugement sera prononcé le 5 janvier.