Xavier répond à votre question météo: quand le soleil fera-t-il son retour?

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Jacqueline de Liège: "Salut Xavier, quand est-ce que le soleil sera de retour? Merci d’avance!" Xavier répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Bonjour Jacqueline. Malheureusement, il faudra patienter, car ça ne sera pas pour tout de suite. Les conditions météo vont rester humides avec pas mal de grisaille, mais aussi un mercure qui sera plus doux par rapport à la semaine dernière.

Pour la journée de ce mardi, le brouillard restera tenace notamment en Ardenne, en Gaume, mais aussi sur les Hautes Fagnes. Ailleurs, pas de brouillard, mais des nuages.

De timides éclaircies pourront glisser par endroits. Il n’est pas exclu d’avoir quelques gouttes principalement sur le centre et le nord du pays en cours de journée suite à une perturbation affaiblie qui traversera une partie du territoire. Les températures n’évolueront pas. Il fera 6°C sur les hauteurs, 8 à 9°C en plaine et jusqu’à 10°C au littoral.

Ça ne va pas s’arranger

Mercredi, le temps ne va pas s’améliorer, on gardera une couverture nuageuse qui restera bien compacte. Pas beaucoup de chance d’avoir des éclaircies. Peut-être très localement, quelques trouées mais ça restera très rare.

Le brouillard sera encore bien présent sur l’Ardenne. Le vent sera faible de sud-ouest venant de la France. On perdra quelques degrés par endroits puisqu’il fera 3°C à Arlon, le plus froid, 5 à 6°C en Ardenne en région Namuroise, 7°C dans le Hainaut et à Liège, 8°C dans la capitale et 9°C au nord du pays.

On gardera les mêmes températures pour la journée de ce jeudi. Sans vent, des hautes pressions et un vent de sud-ouest qui nous apporte de l’humidité en provenance de l’océan Atlantique, le ciel restera gris, mais le temps restera sec. Cela dit, les éclaircies pourront toujours par endroits montrer leur bout de leur nez, mais timidement.