Assises du Hainaut: Serge Verschoren relate son crime sans la moindre émotion

Le procès de Serge Verschoren, accusé du meurtre d’Élodie De Petter, a commencé lundi à la cour d’assises du Hainaut. L’homme est en aveux.

Serge Verschoren, 68 ans, a raconté, lundi, devant la cour d’assises du Hainaut, le crime qu’il a commis le 25 janvier 2019, chez lui, à la rue des Écoles à Châtelet. Il n’a manifesté aucune émotion, évoquant peu de souvenirs d’un fait aussi grave. Il a déclaré qu’il aimait bien Élodie De Petter, la victime, une toxicomane âgée de 30 ans, qui se prostituait.

La victime vivait chez lui depuis quelques jours. La veille des faits, il lui a donné de l’argent pour acheter de la drogue, qu’elle a consommée durant la nuit. Elle lui a demandé, à deux reprises, d’aller en chercher à Charleroi, il a accepté une fois, mais pas deux. C’est alors qu’une dispute a éclaté dans le domicile de l’accusé. Il y a eu des mots, puis des coups.

Élodie s’est retrouvée sur le sol. Il s’est placé au-dessus d’elle et il lui a porté des coups de poing, mais il ne s’est pas rendu compte de la violence. Il a déclaré aux policiers, intervenus sur place, que la jeune femme avait succombé aux coups. Toutefois, l’autopsie a révélé qu’elle avait été étranglée. L’accusé avoue qu’il a tiré sur les deux bouts du foulard qui entourait le cou de la victime.

Élodie décédée, Serge a nettoyé le visage de la victime, a changé ses vêtements et a attendu trois heures pour avertir son beau-fils, lequel lui a suggéré d’appeler la police.

L’accusé est en aveux de son crime. Il a déclaré qu’il avait des sentiments pour la victime, avec laquelle il entretenait des relations sexuelles. Depuis la mort de son épouse, l’accusé fréquentait les prostituées de la ville basse de Charleroi. Il avait rencontré la victime qui vivait chez un homme, non loin de chez lui.

Un juré manque à l’appel

Six hommes et six femmes formaient le jury, mais un homme est défaillant. Il a été remplacé par une femme. Dès lors, les femmes son majoritaires.

Serge Verschoren est sous surveillance électronique depuis la fin du mois de mars.

Les parties civiles sont représentées par Me Isabelle Vander Eyden et Me Lysiane Brackman, du barreau de Charleroi.

L’accusé est défendu par Me Thomas Cloet et Me Anaïs Leal, du barreau de Charleroi.

L’accusation est représentée par l’avocat général, François Demoulin.

Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel du Hainaut.

Les témoins seront entendus ce mardi.