Le Meilleur Pâtissier: Cyril Lignac battu par un candidat! (vidéos)

Le débrief de "Mich"

M6 Chaque semaine, Alexandre, surnommé "Mich", nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich vous dit tout!

Lavenir.net: Mich, on vous a vu très motivé à l’entrée sous la tente pour l’émission spéciale Sud-Ouest. Est-ce que vous connaissez bien la région?

Alexandre: Le Sud-Ouest c’est un thème qui me parle, c’est le soleil et les copains! Je ne connais pas parfaitement cette région mais suffisamment pour l’apprécier. J’ai d’ailleurs adoré la fanfare, il y avait comme un air de ducasse sous la tente et ça m’a rappelé de très bons souvenirs (rires).

Vous avez encore offert une belle semaine aux téléspectateurs. Quelle est votre réalisation préférée?

Ma réalisation préférée, c’est la caisse de vin. Il y avait beaucoup de travail entre la réalisation de l’entremet, la boîte, le pop-corn et tout le reste, vraiment j’en étais content!

A contrario, quelle était l’épreuve la plus compliquée de la semaine?

Sans aucun doute la première. Deux heures pour réaliser les cannelés et la boîte comestible, c’était très court…

Sur la première épreuve, vous êtes pourtant parvenu à un très beau résultat avec vos cannelés tigrés. Est-ce que la recette de la pâte tigrée vous a porté chance?

Les biscuits tigrés c’est ma spécialité, je trouve que c’est une recette facile que j’aime beaucoup faire en famille ou pour les enfants.

Les meringues de Paul-Henri en forme de zizi, est-ce que c’était volontaire?

Non pas du tout et c’est ça qui a rendu le moment encore plus spontané. J’ai beaucoup ri avec lui et ça fait partie des moments que je n’oublierai pas.

On connaît votre attachement à Paul-Henri qui a malheureusement dû quitter la tente cette semaine. Est-ce que ce départ vous porte un coup au moral?

Je suis déçu de son départ, Paul-Henri était vraiment devenu un ami (et l’est toujours d’ailleurs). Son départ signe un peu pour moi le début du rush final, on n’est plus que cinq candidats. On commence à rentrer à fond dans la compétition, on a moins le temps de rigoler, même si l’ambiance est toujours chouette. Les candidats restants sont tous très doués, la pression augmente vraiment! On risque tous notre place à tout moment.