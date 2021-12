Deux jeunes volent un engin de chantier de plusieurs tonnes à Engis

Deux jeunes ont volé un engin de chantier dans la nuit de dimanche à lundi à Engis (province de Liège), indique le parquet de Liège. Ils ont été interpellés et auditionnés.

Deux jeunes, un mineur et un majeur, ont volé un engin de chantier entre minuit et 01h00 du matin lundi dans l’entreprise Carmeuse, un producteur de chaux, à Engis. Selon le parquet de Liège, les deux jeunes ont notamment dégradé du mobilier urbain, la façade d’un immeuble, des panneaux de signalisation et un véhicule sur leur passage. Le trajet des deux jeunes s’arrête à Seraing où ils ont été interpellés quelques heures plus tard par la police locale.

Peu avant 17h00 lundi, le magistrat devait encore prendre connaissance des auditions des auteurs avant de pouvoir prendre une décision.