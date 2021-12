Jupiler Pro League: deux matches de suspension proposés à Sory Kaba (OHL), un match pour Palaversa (Courtrai)

Le Parquet fédéral de l’Union belge de football (RBFA) a proposé deux matches de suspension, plus un avec sursis, et une amende 2.500 euros à l’attaquant d’Oud-Heverlee Louvain Sory Kaba, a annoncé la RBFA lundi.

Kaba a été exclu après 38 minutes lors de la défaite 2-1 de son équipe à Courtrai pour avoir essuyé ses crampons sur le talon de Gilles Dewaele, le défenseur courtraisien. L’arbitre Jasper Vergoote a décidé de brandir le carton rouge après avoir été appelé par le VAR. Si OHL accepte la sanction, il manquera les rencontres à domicile contre le Club de Bruges (15/12) et le Standard (19/12).

Dans la même rencontre, Ante Palaversa, le milieu de terrain de Courtrai, avait lui été exclu après 3 minutes de jeu pour un pied en avant sur la cheville du défenseur louvaniste Kristiyan Malinov. Le Croate a aussi été exclu après l’intervention du VAR. Il s’est vu proposé un match de suspension, plus un avec sursis, et 1.500 euros d’amende. Si Courtrai accepte la sanction, Palaversa pourra jouer à Ostende mardi mais manquera alors le déplacement à Seraing vendredi.

Bernd Hollerbach, l’entraîneur de Saint-Trond, s’est lui vu proposer deux matches effectifs de suspension, plus un avec sursis, et 2.500 euros d’amende. L’entraîneur allemand a été exclu dans les arrêts de jeu de la défaite face au Cercle de Bruges (1-2) pour avoir dit sa façon de penser à l’arbitre Kevin Van Damme, qui a annulé un but des Trudonnaires dans le temps additionnel.

Le Parquet a également proposé un match de suspension et 500 euros d’amende à Laurent Dietsch, le gardien français de Seraing. Dietsch a écopé d’un carton rouge lors de la défaite 0-5 face à Anderlecht pour une faute sur Benito Raman, coupant une action franche de but pour les Bruxellois qui menaient déjà 0-4.