Gault&Millau 2022: quels sont les meilleurs restaurants street food en Wallonie et à Bruxelles

Plus de 430 restaurants "fast/street food gourmand" sont repris dans les incontournables "Pop" du guide Gault&Millau belge 2022. Cela représente 50 adresses de plus que l’an passé.

Des lieux "où il fait bon s’attabler en toute décontraction". C’est que ce veut mettre en avant le cahier POP du guide Gault&Millau, depuis 4 ans.

Cette année, alors que la liste des meilleurs restaurants 2022 vient d’être dévoilée, les responsables du guide gastronomique ont aussi levé le voile sur plus de 430 adresses "fast/street food gourmand", dans laquelle on retrouve les 3 lauréats POP de 2022 sont Raffat à Louvain, Habibi à Bruxelles et El Cuchillo à Genval.

A noter aussi la présence remarquée des Liégeois de The Huggy’s Bar qui occupent pas moins de 11 places.

Découvrez la liste complète ci-dessous: