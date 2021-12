Perquisition pour vente de drogue chez un homme sous surveillance électronique à Bruxelles

La police de Bruxelles-Ixelles a procédé jeudi, à la demande d’un juge d’instruction, à une perquisition rue des Cendres à Bruxelles, au domicile d’un homme suspecté de vendre régulièrement des drogues à des tiers, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

De petites quantités de différentes drogues ont été saisies lors de l’opération. L’intéressé a été mis à disposition du parquet.

Le juge d’instruction ne l’a pas placé sous mandat d’arrêt. Le suspect faisait déjà l’objet d’une surveillance électronique. Les présents faits constituent une violation des conditions posées dans le cadre de cette dernière.

Un chien policier a permis de détecter plusieurs endroits dans l’appartement fouillé où des drogues et des traces de drogues ont été trouvés. Au final, les policiers ont saisi 8,3 grammes de crystal meth (un psychostimulant de synthèse aussi appelé méthamphétamine), 105 millilitres de GHB et 2,7 grammes de kétamine. Ils ont aussi trouvé plusieurs pipes à drogue, des sachets de conditionnement vides, trois balances de précision et la somme de 1.170 euros en liquide.

Lors de l’intervention, les policiers ont trouvé à l’adresse cinq personnes en plus du suspect. Après vérification, il est apparu qu’elles n’étaient pas impliquées dans le dossier.

Le suspect en cause nie les faits qui lui sont reprochés. Il est déjà connu des services de police pour des faits de stupéfiants et de coups et blessures volontaires.