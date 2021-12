Les matches remis ce week-end se joueront le 9 janvier et le 6 février 2022

Toutes les équipes premières provinciales namuroises ont vu leur rencontre être remise ce week-end sur décision du CP. Elles connaissent désormais la date à laquelle elles rejoueront ces matches…

Les rencontres reportées de ce week-end se joueront dès le mois de janvier prochain, a fait savoir ce lundi le secrétaire provincial Namur-Hainaut à l’ACFF. Côté masculin, deux dimanches ont été retenus en 2022: le 9 janvier (à 14h30) pour les formations de P4 et le 6 février (à 15h) pour celles de P1, de P2 et de P3. "Aucun report à ces dates ne sera accepté", précise le communiqué.

Chez les dames, au repos forcé ce week-end également, ce sont deux week-ends qui ont été choisis: celui des 8 et 9 janvier 2022 pour les séries A et B de P2 et celui des 15 et 16 janvier 2022 pour les 4 rencontres de P1.